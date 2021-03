Dunja Jovanić daje predloge za idealan poklon za 8. mart

Mama, baka, devojka, žena, prijateljica, sve su to figure koje su nam važne u životu. Neki će reći pripadnice nežnijeg pola, ali ćemo svi da se složimo da su žene ipak heroine. Zato je, u mesecu posvećenom njima, vreme da ih obradujemo poklonom. Ipak, često se dešava da nam je najteže da obradujemo one sa kojima smo često u kontaktu i postavljamo sebi pitanje: Čime sada da je iznenadim? Ovoga puta, u tome će nam pomoći Dunja Jovanić, jedna od najpoznatijih influenserki u Srbiji.

Dunja često deli segmente iz svog života i veliku zahvalnost pokazuje upravo ženama koje su njoj važne – najčešće kumi, mami, baki Miri, sestrama i prijateljicama. Poklone kupuje sa puno ljubavi i uglavnom zna da prepozna idealan poklon za svaku osobu, ali kada ponestane inspiracije, uvek postoje sigurna rešenja. Prvo mesto na koje Dunja odlazi je najbliža dm drogerija, u kojoj, kako kaže, pronalazi skoro baš sve.

foto: Promo

Ostavite lični pečat u nečijem životu darujući parfem

„Dok je u mojoj kozmetičkoj torbici možda 50 odsto više proizvoda nego kod neke druge žene, jedno je sigurno – parfem voli svako. Ukoliko poklon darujete nekom zaista bliskom, možete sebi da date slobodu da izaberete nešto potpuno lično, baš kao što je parfem. Pri izboru mirisa, vodite se time da meke cvetne note, poput vanile i mošusa, uglavnom odgovaraju svima. Treba izbegavati teške parfeme jer oni nisu prijatelj baš svake žene. Takođe, najmanje ćete pogrešiti ako odaberete „popularan“ parfem“, savetuje Dunja.

Kako objašnjava poznata influenserka, možda mama, baka i sestra zbog različitih godina ne bi izabrale isti parfem i tada usvojite nepisano pravilo da mladi češće rizikuju i eksperimentišu sa notama, dok nešto starije dame uglavnom preferiraju klasiku.

Takođe, Dunja dodaje da, ako ste nesigurne po pitanju izbora parfema, žensku osobu uvek možete da obradujete šminkom – jer kome je dosta ruževa, olovki za usne, senki, pudera i ajlajnera.

foto: Promo

Bajkoviti poklon setovi - izaberite lepo i korisno

„Kozmetički setovi su uvek dobro rešenje jer sa njima ne možete da pogrešite. Oni su praktični i svojim sadržajem mogu da zadovolje više različitih potreba. To može da bude gel za tuširanje sa losionom za telo ili dodacima poput soli za kupanje, peškirića, kreme za ruke ili anti-age set sa kremom za dnevnu i noćnu negu. Gledajte na set kao poklon sa više korisnih elemenata. Sa njima takođe možete da se poigrate dodajući četkice za šminku ili set sa parfemom i losionom za telo. Posebno bih naznačila da u dm-u, na primer, postoje zaista ekskluzivni setovi vrhunskih proizvoda, kojima bi se svaka žena obradovala“, poručuje Dunja.

U dm drogerijama tako možete da pronađete najširi izbor poklon setova - od prestižnih brendova poput Replay, Women's Secret, HADA LABO, do pakovanja namenjenih svačijem džepu.

Šta kada „Ona ima baš sve“? - Obradujte je poklon karticom

„Za nekoliko prijateljica mi je zaista teško da kupim poklon jer imaju dosta toga, i u tom slučaju, kako bih mirno spavala, darujem im poklon vaučere, oni su idealan poklon za svaku priliku – rođendan, Novu godinu, 8. mart. Izaberite, na primer poklon karticu u dm-u i dopunite je željenim iznosom. Karticu dobijate u lepo dizajniranoj koverti, pa imate prostora da ispišete i željenu poruku“, kaže Dunja.

foto: Promo

Lična poruka za kraj i, naravno, lepo upakovan poklon

„Kako i sama pripadam digitalnoj eri i veoma retko dobijam pisane čestitke i poruke, praznike poput 8. marta vidim kao priliku da to promenim. Napišite osam razloga zašto volite baš nju, svoju mamu, devojku, baku, prijateljicu. Takođe, nismo svi eksperti za pakovanje i radije biramo ukrasne kese i kutije, ali je lepo upakovan poklon sa mašnom uvek znak da smo se dodatno trudili. U dm-u na primer, uvek možete da dobijete uslugu besplatnog pakovanja poklona pri obavljanju kupovine“, zaključuje Dunja.

U mesecu posvećenom ženama dm je pripremio sjajne pogodnosti i popuste – preko 500 parfema, toaletnih voda i poklon-setova je sniženo i do 50 odsto, dok je šminka top brendova na popustu i do 35 odsto. Pored toga, imate mogućnost da izaberete poklon karticu i dopunite je iznosom od 600 do 20.000 dinara.

Promo tekst

Kurir