NOVI TEMPERATURNI OBRT: Posle prolećnih temperatura stiže zahlađenje, čak 10 stepeni manje! PADAĆE I KIŠA I SNEG

Nakon prolećnih temperatura prethodnih dana za vikend nam sledi zahlađenje i to za čak 10 stepeni, a moguća je kiša i sneg.

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je prognozu za narednih nekoliko dana, a već večeras očekuje se povećanje oblačnosti, moguća je i kiša.

"U Srbiji u subotu ujutru i pre podne oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, očekuje se da padne 5 do 15 centimetara snega. Uslova za susnežicu i vlažan sneg biće ujutru ponegde i u nižim predelima centralne, zapadne i jugozapadne Srbije, ali bez formiranja snežnog pokrivača", napisao je Đurić i dodao:

"Ukoliko i dođe do manjeg formiranja, snežni pokrivač tokom dana će se i otopiti. Ujutro i pre podne u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se razvedravanje. Maksimalna temperatura od 5 do 9 stepeni, u Beogradu do 7".

U ponedeljak do 14 stepeni

"U nedelju i ponedeljak jutro vedro i veoma hladno, uz slab do umeren, ponegde i jak mraz, a ponegde se očekuje i magla. Tokom dana sunčano i prohladno. Maksimalna temperatura u nedelju od 6 do 10 stepeni, u Beogradu do 8, a u ponedeljak od 10 do 14, u Beogradu do 12 stepeni", napisao je meteorolog.

Početak nove nedelje donosi sunčane intervale, ali ponegde i kišu i sneg.

"U utorak u severnom delu Srbije suvo sa sunčanim intervalima, a u južnoj polovini se očekuje kiša, na planinama susnežica i sneg", najavio je Đurić.

