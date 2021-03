PAO SNEG! Zabelela se sela oko Valjeva BABA MARTA POKAZALA ZUBE, pogledajte Divčibare kao u snežnoj bajci (FOTO)

Pojedini delovi Zapadne Srbije zabeleli su se za Zadušnice.

Lelić i druga sela u valjevskom kraju osvanula su jutros pod snegom što je zateklo poljoprivrednike koji su se već spremali za sadnju i rezanje voća.

Veća količina snežnog pokrivača zabeležena je danas i na Divčibarama.

Meteorolozi su inače najavili sneg na planinama i tokom narednih dana, a prema prognozi manji snežni pokrivač bi mogao da bude formiran i u nižim predelima Srbije.

Na pojedinim putevima ima snega do pet centimetara JP Putevi Srbije saopštili su jutros da na pojedinim putnim pravcima I prioriteta/A kategorije održavanja ima snega do pet centimetara. Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm, Divljaka - Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm, Podbukovi - Kosjerić - Požega - Arilje - Divljaka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm. Na ostalim putnim pravcima I prioriteta/A kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Požege, Valjeva. Zbog najavljenih niskih temperatura postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. Prilazi graničnim prelazima su prohodni. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Danas zahlađenje, slab sneg, vetar, do 10 stepeni

U Srbiji će ujutru i pre podne u zapadnim, centralnim i južnim krajevima biti oblačno, mestimično sa slabim snegom, a pre podne na severu, sredinom dana i posle podne i u ostalim predelima doći će do razvedravanja, saopštio je AMSS. Duvaće slab i umeren, na istoku i planinama povremeno i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura od 0 do 5, najviša od 6 do 10 stepeni.

U Beogradu će ujutru biti pretežno oblačno sa slabom kisom, u visim delovima grada i krakotrajnim, slabim snegom. Tokom prepodneva postepeno smanjenje oblacnosti, posle podne pretezno sunčano. Najniža temperatura oko 1, najvisa oko 7 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 13. marta, u nedelju pretezno sunčano. Zatim umereno do potpuno oblačno i malo toplije, u ponedeljak i utorak u južnim krajevima mestimično slaba kiša. Krajem perioda jače naoblačenje mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

