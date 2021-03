PROFOFESOR MIROLJUB ALBIJANIĆ TVRDI: Aleksandar Kavčić nam je ukrao udžbenike! OKRŠAJ ZBOG BESPLATNIH KNJIGA

Prof. dr Miroljub Albijanić tužio je pred srpskim i američkim sudovima profesora Aleksandra Kavičića zbog povrede autorskih prava i krađe intelektualne svojine jer je Fondacija "Alek Kavčić" postavila njegov udžbenik Matematika sa zbirkom zadataka sa sedmi razred osnovne škole na svoj sajt u PDF formatu.

Prema ovoj tužbi, Kavčić se tereti da je, bez saglasnosti autora, na sajtu postavljen udžbenik koji je Albijanić napisao sa koautorima prof. dr Đorđem Dugošijem i prof. Markom Šegrtom, te najavio njegovo umnožavanje.

- Kavčić je neovlašćeno okačio PDF na svoj sajt mimo pitanja i našeg znanja. Nakon naše reakcije odmah je u petak povukao svoj PDF sa sajta i samim tim priznao da je pogrešio. Ne samo što je pogrešio već je prekršio Zakon o intelektualnoj svojini i ugrozio naša intelektualna prava. Postavlja se pitanje šta je uopšte čoveku to trebalo? On je dobio spor u Americi za zaštitu svojih autorskih prava, a onda došao u Srbiju i... Pa jesmo li mi ovde ljudi neke niže vrste? To je nedopustivo - revoltirano je ispričao prof. dr Albijanić za Kurir i dodao da je Kavčić mogao da pita autore za prava, što nije učinio:

foto: Privatna arhiva

- PDF je samo priprema za štampu, a na njegov sajt okačen je onaj PDF koji nije imao ni cip za štampu, što znači da su prvobitne namere bile loše. Šta to znači? Delim ko bajagi besplatne udžbenike, a prodajem PDF autora, koje nisam ni pitao za to! Ako hoće neko da đacima pokloni knjige, on će te udžbenike da kupi od bilo kod izdavača i da ih zaista daruje.

Autori ove knjige imaju ugovor sa Zavodom za udžbenike da se on objavi u 3.000 primeraka.

04:04 OKRŠAJ ZBOG BESPLATNIH UDŽBENIKA: Profesor Kavčić nudi knjige, autor Albijanić najavljuje tužbu (KURIR TELEVIZIJA)

- Udžbenik je drug učeniku, da ga prelista, podvuče, nacrta, rešava zadatak. Štampani udžbenik ništa ne može da zameni zato što je čitanje misaoni proces i učenik oseti zadovoljstvo kada reši neki zadatak. Moramo učiti đake kako da misle svojom glavom, a za to je potrebno da nauče kako da koriste udžbenik. Moj prvi doktorat se zove "Intelektualni kapital", u smislu doprinosa razvoju društva. Intelektualna svojina ne sme da se krade!

Aleksandar Kavčić kazao je za Kurir TV da je njegova fondacija ušla u ugovor sa Zavodom za udžbenike, kao i da su otkupili veliki tiraž štampanih udžbenika i dobili od Zavoda dozvolu da udžbenike stavimo u PDF format na sajt fondacije. - Ako autoru ne odgovara što je fondacija najveći kupac udžbenika u poslednjih deset godina, što su hiljade udžbenika prodate i što će to biti besplatno podeljeno đacima u ruralnim sredinama u Srbiji, to je u redu, mi ćemo taj udžbenik vratiti, ali, podsećanja radi, udžbenik profesora Albijanića za šesti razred prodat je u 24 primerka - kazao je Kavčić i dodao da će ovi udžbenici biti dostupni za dva dinara po stranici i u knjižarama i na bilo kom drugom prodajnom mestu.

(Kurir.rs/J. Pronić)

Kurir