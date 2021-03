PRE ĆEMO SE VAKCINISATI U SMEDEREVU NEGO U ITALIJI: Novinari RAI ne kriju oduševljenje procesom vakcinacije u Srbiji

Novinarska ekipa italijanske medijske kuće RAI došla je u Srbiju kako bi napravila reportažu o vakcinisanju.

Nakon Beograda posetili su i Smederevo, a prema njihovim rečima oduševljeni su pre svega odličnom organizacijom, ali i interesovanjem građana za vakcine protiv kovida-19.

Novinar Amadeo Rikući i njegov tim su već nekoliko dana u Srbiji. Kažu da su se lično uverili da je Srbija jedna od vodećih zemalja u Evropi po tempu vakcinacije.

Nakon Beograda, obišli su i Smederevo, gde su jednako oduševljeni slikom. Dugački redovi, koji za vrlo kratko vreme nestanu, ljubaznost i stručnost medicinskog osoblja, ostavljaju najveći utisak.

- Odlične su impresije, prosto sve funkcioniše u organizaciji uprave i prijavljivanje digitalno, preko kompjutera, do same vakcinacije, personala koji radi pa čak i na ovako malom mestu kakvo je Smederevo - objašnjava novinar RAI.

Upitan da uporedi situaciju u Italiji i Srbiji, Amadeo odgovara da je vakcinacija znatno sporija u njegovoj zemlji i dodaje da se za sada vakcinišu samo prioretne grupe.

- U Italiji i u drugim Evrposkim zemljama se vodi kampanja za vakcinaciju koja se ne odvija željenom brzinom i svakako je sporije nego što je ovde. Koji su razlozi za to, ne znam da vam kažem, ali očigledno ovde to funkcioniše za razliku od naših zemalja gde to ne funkcioniše tako lako - smatra Rikući.

Italijanski novinar i njegov tim nisu vakcinisani protiv kovid-19 i ne znaju kad će biti. Uz šalu kažu da će se pre vakcinisati u našoj zemlji.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir