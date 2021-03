TRAŽIĆEMO NAJSTROŽE MERE: Tiodorović otkrio koje su najveće greške u toku epidemije i od čega zavisi njen kraj

Medicinski deo Kriznog štaba će i na narednoj sednici, zakazanoj za utorak tražiti najstrože mere, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović.

On je objasnio da je neophodno tokom naredne sedmice i sledećeg vikenda svesti kontakte na minimum.

Ocenjujući godinu od pojave prvog zaraženog kovidom 19, Branislav Tiodorović je rekao da je bila izuzetno teška i "da smo je jedva izdržali".

- Za 40 i više godina koliko radim, nisam se susreo sa ovakvom epidemijom, ona se ne može porediti ni sa jednom do sad. Primera radi, u ovom sadašnjem slučaju uključeni su lekari gotovo svih specijalizacija. Stanovništvo je takođe iscrpljeno. Ipak, realno i bez politizacije, mi smo radili dobro, u ovakvim uslovima i više od očekivanog - naveo je član Kriznog štaba za Radio Beograd.

Tiodorović dodaje da je bilo i geršaka.

- Kao najveće greške smatram zaražavanje u staračkim domovima i kritične situacije u julu, novembru i decembru - rekao je on.

- Svaka epidemija ima svoj kraj, ali kada će do njega doći, zavisi od dve stvari: zdravstvenog sistema i odgovornosti pojedinca. Uz to, velika je stvar što su relativno brzo počele da se proizvode vakcine. Budemo li vakcinisali tri do tri i po miliona ljudi, uz one koji su već stekli imunitet, to će biti između 60 i 80 odsto stanovništva i to će značiti da je epidemija pod kontrolom, a slučajevi zaraze da će biti samo sporadični - zaključio je Tiodorović.

(Kurir.rs/ RTS)

Kurir