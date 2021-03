KAKO SE STVARAJU ANTITELA: Posle druge doze antikovid vakcine zaštita jača i do 12 puta! Naš naučnik TESTIRAO IMUNI SISTEM NA SEBI

Slobodan Bubnjević, naučni novinar i fizičar, merio je antitela nakon prve i druge doze kineske Sinofarm vakcine protiv koronavirusa i došao do zaključka da je već dvadeseti dan nakon prve doze imao dovoljnu zaštitu, odnosno titar IgG antitela na S (Spike) protein mu je bio 70,6. Dvadeset dana nakon druge doze izmeren mu je čak 12 puta veći titar, odnosno 870,7.

Ovo, kako kaže Bubnjević, znači da je, kao i za stotine miliona drugih ljudi, vakcina uspela da istrenira njegov imuni sistem da pravi antitela, te će "svaki kontakt sa koronavirusom na kraju biti poguban po to stvorenje". Dolazi vreme, dodaje, kad će virus, umesto nas, postati onaj koji brine. Prvu dozu vakcine dobio je 23. januara.

- Narednih nedelja, nosio sam masku i poštovao mere, pratio sam razne ohrabrujuće statistike iz Izraela i Škotske, ali zanimalo me je, naravno, da li vakcina deluje i na mene - opisao je na Fejsbuku Bubnjević svoje iskustvo. Lekari, kako je dodao, sasvim opravdano savetuju kako ne treba prerano testirati antitela, već strpljivo sačekati bar dve nedelje posle druge doze.

- To je jedini ispravan savet, jer se možete bez razloga izložiti stresu negativnog rezultata. Dostupni testovi u našim privatnim laboratorijama su odlični, mada semikvantitativni (zato ih nema nikakvog smisla uzajamno porediti, naročito za razne vakcine), ali oni ipak vide samo udaljeni efekat imuniteta. No, radi eksperimenta, testirao sam se već 20. dana od prve vakcinacije. Sasvim svestan verovatnoće negativnog ishoda, prosto sam okušao sreću. U laboratoriji sam izmerio IgG antitela na spajk (S) protein i - imao sam sreće. Dobio sam pozitivan rezultat: 70 (CMIA testom, gde je referenta vrednost 50). Toliki titar u tako ranoj fazi svedočio je ne samo o osetljivosti testa, nego je bio i siguran znak da je već nakon prve doze nauka pobedila, a moj adaptivni imuni sistem od vakcine naučio da prepozna koronavirus i razvije oružje da ga uništi - kaže on.

Dan kasnije dobio je SMS poziv za revakcinaciju, a 20 dana kasnije se ponovo testirao:

- Ponovo sam, opet radi ogleda, u istom intervalu nakon druge doze, u istoj laboratoriji, izmerio IgG antitela na S protein. Dobio sam ponovo pozitivan rezultat, ali sada sa dvanaest puta većim titrom: 870,7. Sa ovakvim porastom, postupno dejstvo vakcine je više nego očigledno. I ako ne dođe do prevelikih mutacija, kao što sam godinu dana bio potencijalni rasadnik, opasnost za sebe samog i sve oko sebe, sada sam hodajuća barijera gde virus može samo da ugine. Verujem i da će vremenom studije pokazati kako vakcinisani ne prenose virus, ali dotle poštujem mere jer je to elementarna solidarnost sa onima koji nisu dobili vakcinu.

(Kurir.rs/Ružica Kantar)

foto: RTS Youtube printscreen DR MILANKO ŠEKLER Od milion vakcinisanih, 800.000 se neće inficirati Dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog sa Veterinarskog specijalističkog Instituta "Kraljevo", istakao je da ako je vakcina deklarisana kao efikasna 95 odsto kao Fajzereva ili 80 odsto kao kineska to sigurno znači da će 200.000, od milion vakcinisanih, teorijski gledano moći da se inficira, ali će i oni imati veoma blagu sliku. - Ako je vakcinisano milion, 800.000 se neće nikada inficirati. Od tih 200.000, 190.000 neće ni znati da su se inficirali, a možda par procenata ljudi će se inficirati sa nekom blagom kliničkom slikom. Samo izvestan broj ljudi, samo par stotina će možda imati terapijske mere, ali neće biti životno ugrožen - kaže Šekler i dodaje da antitela nisu jedina zaštitna stvar koju proizvodi vakcina, te da rezultati nisu nešto čime treba da se hvalimo i međusobno takmičimo.

I BRANISLAV TRIFUNOVIĆ TESTIRAO ANTITELA Dr Marija Gnjatović: Testovi su različiti, nisu za poređenje Glumac Branislav Trifunović pohvalio se na Tviteru da je dve nedelje nakon pelcovanja Fajzerovom vakcinom razvio fantastičnu količinu antitela - čak 9.660,5 jedinica, dok je referentna vrednost 50. Mnogi sugrađani su prethodnih dana delili slične rezultate, a dr Marija Gnjatović, sa Instituta za primenu nuklearne energije (INEP) kaže za Kurir da različite laboratrije rade sa različitim testovima i da rezultati nisu za poređenje: foto: Printscreen/Pink - Testovi drugih proizvođača imaju druge jedinice i merne skale. Ne mogu se porediti sa INEP testovima, jer oni imaju i druge referntne vrednosti.

