BAREL NAFTE PRESKOČIO 70 DOLARA: Gorivo poskupljuje na 170 dinara?

Trenutno se litar bezolovnog benzina na srpskim pumpama kreće oko 139 dinara, dok litar evrodizela košta oko 147 dinara, a u Srbiji je nedavno doneta odluka o povećanju akciza na gorivo od 1,3 odsto. Iako je cena sirove nafte porasla za čak 30 odsto, stručnjaci objašnjavaju za Kurir da ne treba očekivati isto toliko poskupljenje derivata, odnosno goriva na pumpama u Srbiji, već da ono može maksimalno biti 15 odsto.

Po toj računici, bezolovni benzin će koštati 159, a evrodizel 169 dinara. Ako do toga uopšte i dođe. Barel, odnosno 156 litara nafte, juče je, prvi put od početka pandemije kovida 19, preskočio cenu od 70 dolara. Mnogi razlog vide u napadu jemenskih Huta na naftnu infrastrukturu Saudijske Arabije, ali to je bio samo dodatni udar na cenu koja je zbog privredne krize i do sada divljal" i dostigla najviši nivo od 2018. godine, od čak 68 dolara po barelu nafte.

Vlasnik benzinske pumpe i poznavalac prilika na naftnom tržištu Nebojša Atanacković objašnjava za Kurir da ako je cena sirove nafte na tržištu porasla za 30 odsto, to ne mora da znači da će se i cena derivata povećati za toliko, već je to najčešće 15 odsto.

- Svaka prognoza je nezahvalna i nesigurna jer je berza derivata najnestabilnija od svih, na njoj veliki igrači poput Amerike i Kine diktiraju cene, a sve to se prenosi na ostatak sveta, pa i na nas. Ipak, od jeseni postoji trend porasta cene sirove nafte, a samim tim i derivata na tržištu i očekuje se da se taj trend nastavi. Sa završetkom pandemije i lepim vremenom tržište će porasti, biće veća potražnja za gorivom, jer trenutno je većina aviona prizemljena, turizam je polumrtav, ljudi ni sopstvenim automobilima ne putuju daleko... Važna stvar je i da isporuka sirove nafte traje dugo, i po nekoliko meseci, i pitanje je šta će se desiti od danas pa do aprila, za kada je, recimo, ugovorena isporuka - kaže Atanacković i dodaje da samo 50 odsto cene goriva u Srbiji zavisi od cene sirove nafte, a da su ostalo troškovi prerade, akcize i porez na promet.

Tip goriva sadašnja cena moguće poskupljenje od 15 odsto 1 l bezolovnog benzina 139 dinara 159 dinara

1 l evrodizela 147 dinara 169 dinara

Kurir.rs/J.Pronić

Kurir