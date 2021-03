MENADŽERKU JOVANU ZNA CELA SRBIJA: Devojka koja je u obraćanju uživo optužila svoju firmu za mobing, na Dan žena DALA OTKAZ

Jovana Bakula, koja je u centar pažnje dospela kada je u uključenju uživo optužila svoju firmu za mobing, danas je dala otkaz.

Jovana, u to vreme zamenica marketing menadžera modne kompanije P.S. Fashion, početkom februara je dobila priznanje u kategoriji Instagram na dodeli nagrada TOP 50 najboljih onlajn stvari.

Tada je u uključenju uživo optužila kompaniju za mobing i pozvala radnike da se pobune.

Jovana se danas oglasila preko Instagrama otkrivajući da je baš na Dan žena dala otkaz.

"Dugo ne verujem u slučajnosti. Nisam slučajno baš danas dala otkaz i zakoračila u slobodu. Korak po korak, mostom, kao da je njujorkški, prateći stope više od 100 žena koje su ostavile svoje živote 1911. baš u tekstilnoj industriji. Život jeste posao. Broj sati provedenih na poslu neretko je duplo veći od broja sati preostalih za slobodno vreme. Posao jesu emocije. Da nije tako niko ne bi voleo petak, a mrzeo ponedeljak", poručila je Jovana.

Dodala je da je otkaz njen način da se izbori za jednakost.

"Redovna plata i ugovor nisu benefiti, nego prava i obaveze. Platu ne dobijamo, nego zarađujemo, a biti plaćen, ne znači biti i srećan. Uspešan poslodavac ima baš takve zaposlene, srećne, podrazumeva se naravno i adekvatno plaćene iznosom daleko iznad minimalca sa kojim zaposleni plešu na rubu siromaštva. Neuspešan zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i dosadašnja praksa kažu da su kazne tako male, a žrtve tako velike da ih svo cveće ovog marta ne može pokriti".

Jovana smatra da je mnogo više od cveća potrebno "da pomirimo te petke i ponedeljke u nama".

"Nakon oko 300.000 pregleda moje izjave, desetine hiljada lajkova, podela i komentara, rekla bih da za to 'mnogo više' ima nade. Nakon zagrljaja, osmeha i suza mojih kolega koji su me ispratili danas, sigurna sam u to. Hvala vam svima, razlog ste širokog osmeha i osećaja ponosa u meni".

Na kraju obraćanja, Jovana je svim ženama čestitala 8. mart.

(Kurir.rs)

