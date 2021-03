NEMA OPUŠTANJA POSLE VAKCINACIJE: Dr Šekler objasnio šta se dešava sa antitelima kada primete virus

Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta Кraljevo Milanko Šekler naglasio je da je najvažnije da ljudi znaju da vakcinisani građani nisu zaštićeni ni posle prve ni posle druge doze odmah, nego tek nakon pet do šest nedelja.

- Posle druge doze vakcine najmanje dve, a optimalno četiri nedelje traje stvaranje i postizanje antitela - rekao je Šekler.

- Antitela su tu da ako primete virus da ga "odmah" napadnu i "zalepe" se sa svih strana za njega, tako da ne može da uđe u ćeliju – objasnio je on i dodao da bi došlo do tog procesa kada primite vakcinu računate i ponašate se kao da niste primili ni prvu ni drugu dozu pet do šest nedelja.

Kada prođe ovaj period, treba znati, da vakcine imaju efikasnost, u zavisnosti kako su napravljene - 80 do 90 odsto.

- To znači da nas ona štiti od kliničkih simtoma i oboljevanja, ali da se vode istraživanja koliko ona štiti od prenošenja - istakao je on.

Prof. dr Momčilo Matić istakao je da je ishrana veoma važan faktor u borbi protiv korona virusa kao i fizička aktivnost i spavanje, napomenuvši da sve to štiti naš imuni sistem.

- Ishrana utiče dobro, ali poznata je činjenica da mi uzimamo jednoličnu hranu i mi oko 60 namirnica koristimo u našoj ishrani – istakao je Matić.

- To nam govori kolika je slaba raznovrsnost namirnica – dodaje on.

Naglašava da namirnice moraju biti raznovrsne jer samo tu imamo različite nutrijente i minerale i vitamine i aminokiseline koji su potrebni našem organizmu.

