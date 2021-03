DR OSTOJIĆ IZ KBC DRAGIŠA MIŠOVIĆ ZA KURIR: Dupliran broj dece s kovidom! Najviše tinejdžera, koronu doneli s porodičnih odmora!

BEOGRAD - U KBC "Dr Dragiša Mišović" od kovida se leče uglavnom tinejdžeri s jednostranom ili obostranom upalom pluća i visokim temperaturama.

Poslednjih dana je dupliran broj dece u trijažnoj ambulanti, najviše su to oni od 13 godina i naviše - stariji osnovci i srednjoškolci - kaže za Kurir dr Olivera Ostojić, načelnica Dečje bolnice u KBC "Dr Dragiša Mišović".

Ona ističe da je na lečenju 14 dece, i da u bolnicu primaju samo mališane koji zaista zahtevaju hospitalno lečenje - imaju upalu pluća i višednevne visoke temeprature.

- Najviše je tinejdžera, većina njih se zarazila u porodici, uglavnom su došli s nekih porodičnih odmora, a manje ih je inficirano u školi. Vrlo malo je dece iz vrtića i nižih razreda osnovnih škola. Počeo je da se povećava pritisak na ambulantu. Ranije je bilo oko 10 dece dnevno u trijažnoj ambulani, a sada je oko 20. Srećom, samo četvrtina ima kliničku sliku koja zahteva bolničko lečenje. Uglavnom su to laki slučajevi kojima je korona potvrđena brzim, antigenskim testom ili PCR testom - ističe dr Ostojić i dodaje da ne zna da li je to do britanskog soja jer je utvrđivanje toga posao za virusologe i epidemiologe.

Dr Ostojić kaže i da kod njih leže i tri bebe do godinu dana, sa početnim upalama pluća, a najmanja je od dva meeca. Imala je vrlo visoku temperaturu, a sada je dobro.

(Kurir.rs/J.S.S.)

Kurir