MINISTAR VULIN: Izdat nalog UКP da istraži slučaj objave fotografija i snimaka na Telegramu, krivci će biti nađeni i kažnjeni

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da je Upravi kriminalističke policije dat nalog da istraži slučaj objave fotografija i snimaka žena na grupi na mreži Telegram i poručio da će policija one koji su to postavili naći i da će oni biti kažnjeni. - Jutros sam razgovarao sa direktorom policije Vladimirom Rebićem i on je, na moju molbu, već dao odgovarajuća naređenja Upravi kriminalističke policije da se pozabavi ovom konkretnom stranicom - istakao je ministar Vulin u Skupštini Srbije. Prema njegovim rečima, oni koji su te snimke i fotografije bez saglasnosti postavili, koji mogu tako da pogaze nečiju intimu i zloupotrebe nečije poverenje ne mogu se nazvati ljudima.

- Oni će biti predmet naše obrade, naći ćemo ih i kazniti. U srpskom društvu tako nešto neće se tolerisati. Ne može niko nečiju fotografiju, kako god i kada god da je nastala, bez saglasnosti onoga ko je na fotografiji, objaviti i da se nada da će mu to proći nekažnjeno - istakao je ministar policije. Prema njegovim rečima, ti koji misle da su veći muškarci zato što se iživljavaju na nekome i zato što su zloupotrebili nečije poverenje, treba da znaju da će se upoznati sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i da će sigurno biti kažnjeni, kao što zaslužuju. - Daćemo sve od sebe i da se to skine sa mreže i da nađemo te koji su to postavili“, rekao je ministar i apelovao na žrtve, članove njihovih porodica i na sve one koji imaju saznanja o ovome da se jave, pomognu policiji da bude brža i efikasnija, jer smo svi na istom zadatku - da ne dozvolimo da takav „ološ“ upropasti ljudski život.

