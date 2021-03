EU UVODI KOVID PASOŠE! Zasad nijedna zemlja Evropske unije nije donela odluku o prelasku granice na osnovu VAKCINACIJE!

Evropska unija uvodi kovid pasoše, koji bi trebalo da zažive za najmanje tri meseca, Kina je već "sertifikovala" svoje pelcovane građane, a Srbija je

Evropska komisija bi trebalo 17. marta da izađe s prvim draftom dokumenta za kovid pasoše, a direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje Krunoslav Capak otkrio je kako će izgledati kovid pasoš na nivou EU. Zasad je postignut dogovor o sadržaju sertifikata o vakcinaciji, a pošto se ide na smart rešenje, trebaće do tri meseca da počne da funkcioniše.

Još se razgovara da li će vakcinisani dobiti smart kartice ili imati kod za očitavanje na mobilnom.

- Zasad nijedna zemlja EU nije donela odluku o prelasku granice na osnovu vakcinacije. Definisan je izgled potvrde, ali one se zasad koriste samo u medicinske svrhe - rekao je Capak, a preneo Jutarnji list.

Ovo će biti u kovid pasošu - ime i prezime vakcinisane osobe - država iz koje dolazi - naziv vakcine koju je primio - datum vakcinisanja - serijski broj vakcine - bar-kod za očitavanje podataka

Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, za Kurir ističe da je Srbija spremna za digitalne sertifikate.

- Mi već izdajemo digitalne potvrde o vakcinaciji sa QR kodom, ali smo podozrivi prema uvođenju kovid pasoša. I u EU je velika neusaglašenost kada su u pitanju izdavanje, izgled i način korišćenja kovid pasoša. S druge strane, digitalni sertifikati, odnosno elektronska potvrda o vakcinaciji koja se izdaje u Srbiji, ispunjavaju sve tehničke preduslove EU - naglašava Matićeva.

foto: Ana Paunković

Ona dodaje da je ministarstvo započelo razgovore s Grčkom o međusobnom priznanju digitalnih sertifikata u okviru memoranduma o razumevanju u oblasti turizma i nada se dogovoru na obostranu korist.

- Radimo na postizanju takvih bilateralnih sporazuma i sa drugim zemljama, kao što je Izrael. Velika prednost Srbije je što smo jedan od lidera u vakcinaciji. Samo uspešna imunizacija može da omogući nesmetano kretanje, a sve druge mere vode različitim vrstama ograničenja - ističe Matićeva i dodaje:

- Definitivno će se najlakše kretati oni građani koji budu imali digitalnu potvrdu o vakcinaciji. Na more će se ići sa digitalnim sertifikatima u one zemlje koje budu prihvatile ovakav mehanizam. To će biti praksa na nivou EU, a pitanje je kako će ulaz građanima definisati zemlje van evropskog kontinenta.

Kurir.rs/J. S. S.

Kurir