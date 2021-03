SNEG STIGAO U SRBIJU: Zabeleo se i Beograd, posle podne razvedravanje a od petka OPET SNEŽNE PADAVINE

U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije, u većem delu sa snegom, ponegde u nižim krajevima i sa kišom.

Na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima posle podne i uveče prestanak snega i delimično razvedravanje.

foto: Printscreen RHMZ

Vetar će bit slab i umeren, na severu i istoku povremeno jak, severni, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 1 C, najviša dnevna od 1 do 7 C.

U četvrtak kratkotrajno razvedravanje i porast temperature. Od petka umereno do potpuno oblačno i malo toplije, povremeno s kišom, na planinama sa snegom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir