DRAMATIČNO UPOZORENJE DOKTORKA ĐERLEKA: Situacija u Novom Pazaru alarmantna, molimo Boga da se ne ponovi ono iz prošle godine

Državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek navodi da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru alarmantna i da treba učiniti sve da bi se "izbegao prošlogodišnji scenario". On je ocenio da na veliki broj obolelih utiče blizina Kopaonika gde boravi veliki broj gostiju iz zemlje i in ostranstva.

"Molimo Boga da se ono što smo doživeli prošle godine u junu i julu više nikada ne ponovi, zato smo vrlo oprezni. Ja sam po nalogu ministra Lončara otišao na teren da sagledam situaciju i mogu da kažem da je situacija u Novom Pazaru alarmantna zato što nam je Kopaonik blizu, tamom boravi mnogo ljudi iz EU, a Evropska unija gori od korone. I sada ljudi iz Novog Pazara koji idu na Kopaonik i skijaju prenose taj virus dalje", objašnjava Đerlek.

Naveo je da je u Novom Pazaru vakcinisano samo oko pet odsto ljudi i da je iz tog razloga juče napravljena nova strategija kako razgovarati sa ljudima i vakcinisati ih.

"Evidentno je da je u Novom Pazaru oko pet odsto ljudi vakcinisano. Pojedini političari koji govore da ne treba da nose masku i da se vakcinišu, stvorili su sumnju kod građana. Mislim konkretno na Ugljanina. Građanima treba objasniti da gugl doktori i antivakseri ne treba da se slušaju", rekao je Đerlek i izneo nadu da će zahvaljujući novoj strategiji biti povećana vakcinacija u Novom Pazaru.

Ističe da sa ljudima treba razgovarati i objasniti da je vakcina protiv kovida-19 jedino sredstvo sa kojom možemo pobediti pandemiju.

"Mi smo juče napravili presek broja vakcinisanih, napravićemo nov presek za deset dan i nadam se da će Novi Pazar duplirati broj vakcinisanih", naveo je državni sekretar ministarstva zdravlja.

Govoreći o vakcinaciji ljudi u ruralnim sredinama navodi da će sa lokalnim samoupravama prići do svakog sela, do svakog praga kako bi se vakcinisali svi oni koji žele, a nisu imali način da se prijave.

"To ćemo učiniti da bi oni dobili svoje pravo. Imamo dosta gradova gde je više stanovništva u selima nego u gradu, primer je Sjenica, u Zaječaru imamo 32 sela gde treba da izvršimo vakcinaciju. Ići ćemo na teren, direktno na kućni prag i vakcinisati ljude jer želimo da vakcinišemo svakog čoveka koji to želi. Nećemo čekati da nas pozivaju, već ćemo ići ka njima. U tim džepovima su nam ostali stari ljudi, moramo da idemo kod njih. Jedva čekamo da ostavrimo cilj, a to je da vakcinišemo dva i po do tri miliona ljudi i da ostvarimo kolektivni imunitet", rekao je Đerlek.

Đerlek je rekao da 180.000 građana koji su se prijavili za vakcinu, a do sada nisu pozvani, da će biti vakcinisani u narednh 10 do 15 dana, odnosno, da će biti opet organizovana masovna imunizacija.

Objasnio je i da su sa punktova za vakcinaciju vraćani ljudi zbog alergije na penicilin, a da to apsolutno nema veze sa vakcinom.

"Stav stručnjaka je da ona nema veze sa penecilinom. Od svih vakcina samo troje ljudi je hospitalizovano zbog jačih kontraindikacija - kazao je on i podsetio da i posle vakcinacije treba voditi računa, da ima ljudi koji su se zarazili i posle druge doze, da dve doze ne štite 100 odsto ali i naglasio da je nebuloza i da vakcina može da zarazi", objasnio je gost Jutarnjeg programa.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir