KURIR SAZNAJE! Kombank dvorani sledi kazna zbog koncerata, prekršila epidemiološke mere!

BEOGRAD - Kombank dvorana prekršila je epidemiološke mere koje su na snazi u Srbiji i biće joj izrečena kazna, saznaje Kurir.

Držanje koncerata nije dozvoljeno niti će biti ni ubuduće. Uprava dvorane pozvala se na ono što je dozvoljeno ustanovama kulture i na ono što se odnosi na pozorišta što nije slučaj kada je reč o koncertima jer je za ovakve događaje neophodna je saglasnost Kriznog štaba koju nisu imali.

Brnabić: Otkazaćemo sve koncerte, nove mere za vikend

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da će, u sklopu mera protiv širenja korona virusa, insistirati da se svi koncerti otkažu, a da će gotovo sigurno biti novih mera za vikend. Brnabić, povodom eventualnih novih mera za suzbijanje epidemije kovida-19, rekla je da joj je najpre neverovatno i da je začuđena time da se u ovom teškom trenutku organizuju koncerti u Beogradu.

foto: Printscreen

"Mi ćemo razgovarati sa predstavnicima Grada Beograda da vidimo kako se to desilo i insistiraćemo da se svi koncerti otkažu. To je suprotno svim pravilima i merama i tražićemo da se organizatori kazne. To nije pozorišna predstava ili neki kulturni događaj", navela je Brnabić.

Kada je reč o pogoršanju epidemiološke situacije, premijerka je kazala da vakcinacija pomaze da ne bude još gora, ali da će gotovje sigurno biti novih mera za vikend.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:27 CRVENA JABUKA ODRŽALA DVA KONCERTA: Grupa nastupila pred beogradskom publikom posle 2 godine

Kurir