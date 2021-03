ŠTEDNJA DOVODI DO SMRTI NA POSLU? Nebojša Maksimović: Firme štede u delu koji se odnosi na bezbednost u radu (KURIR TELEVIZIJA)

Svake godine novinske imamo vesti o slučajevima na radnom mestu. Samo u toku jučerašnjeg dana poginula su tri radnika, što je odmah navelo da se postavi pitanje koliko su zaposleni na građevini zaštićeni na radu i koliko se poslodavci pridežavaju propisa.

O ovoj temi govorio je gost popularne emisije "Redakcija" na Kurir televiziji, Nebojša Maksimović, predsednik udruženja Bezbedan rad.

- Zakonom je određeno koje su obaveze i odgovornosti poslodavca i oni bi trebalo da se pridržavaju njih. Međutim, u državi moramo da podstaknemo rast i razvoj malih preduzeća, koja nisu dovoljno ojačala kao što sto su to velike državne firme ili strane kompanije, koje su došle u Srbiju i svuda gledaju kako da uštede, a nažalost štede u delu koji se zove zaštita na radu, i ne pružaju svojim zaposlenima dovoljnu bezbednost - kaže Nebojša Maksimović, predsednik udruženja Bezbedan rad.

On dodaje da i zaposleni izbegavaju bilo kakvu prijavu na radu, kako bi što više uštedeli.

- Sa druge strane imamo zaposlene, kojima i kada se da neka procedura, i sami izbegavaju i prijavu na radu, ne bi li neki dinar uštedeli. Tako da tu imamo jedan disbalans od države koja je dobro prepisala i donela zakon i radi na unapređenju tog zakona imamo sa druge strane poslodavce i zaposlene, koji svako na svoj način gleda što više da uštedi i tu dolazi do jednog problema.

- Ima primer gde se kaže da je to navlačenje konopca između države i poslodavca. Ako država mnogo zategne ili ako se same mere mnogo povuku, dolazi do urušavanja samog posla. A ako poslodavci povuku na drugu stranu, pa ne primenjuju ništa od tih mera, onda nažalost, dolazi do ovakvih posledica - kaže Nebojša Maksimović, predsednik udruženja Bezbedan rad.

