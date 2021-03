PRED SRBIJOM NOVE OŠTRIJE MERE KRIZNOG ŠTABA: Svi koncerti zabranjeni, vikend zaključan?!

Pred Srbijom su nove, oštrije mere u najmanju ruku za vikend, koji će verovatno biti zaključan, a koncerti su zabranjeni posle dva skandalozna održana usred Beograda. Premijerka Ana Brnabić najavila je da će krizni štab najverovatnije danas odlučivati o novim merama.

U Kombank dvorani u Beogradu 8. i 9. marta Crvena jabuka je održala dva koncerta, zbog čega su usledile i kazne, a što je bio i povod da premijerka Ana Brnabić istakne da su svi koncerti zabranjeni.

Brnabićeva je izjavila juče da će insistirati da se svi koncerti otkažu, a da će gotovo sigurno biti novih mera za vikend. Istakla je i da će sednica kriznog štaba najverovatnije biti danas.

- Sednica kriznog štaba bila je odložena jer sam želela da se razgovara o svim merama i da to ne bude samo na sednici kriznog štabu. Da na sednici samo donesemo odluku koja je ranije dogovorena i da vidimo logistički kako sve to da izvedemo. Mi ćemo pooštriti neke mere, videćemo u kojoj meri, koliko i šta može da da rezultate. Ali ponavljam, država nikome nije ni otac ni majka. Odrasli ljudi imaju odgovornost da brinu o sebi i bližnjima. To što možda radi kafić, ne znači da svi treba da idemo u kafić. To je zaista individualna odgovornost - rekla je Brnabićeva.

Prema našim saznanjima, gotovo je izvesno da će i predstojeći vikend biti zaključan, tj. da ugostiteljski objekti i tržni centri neće raditi do ponedeljka u 6 sati. To bi bilo najmanji iskorak u susret medicinskom delu kriznog štaba, koji traži zatvaranje svega bar na sedam do 10 dana, ili u najmanju ruku skraćenje rada svega osim prodavnica prehrambene robe, apoteka i pumpi u delu za točenje goriva do 14 ili 17 sati radnim danima, a zatvaranje preko vikenda. Beograd je, podsetimo, protiv bilo kakvog zatvaranja, na čemu posebno insistira zamenik gradonačelnika Goran Vesić, a politički deo kriznog štaba je za balans zdravlja i ekonomije. Krizni štab će odlučivati i o srednjim školama, koje su ove sedmice na onlajn nastavi, a očekuje se da to bude produženo i naredne nedelje jer se virus mnogo širi među tinejdžerima, koji imaju blage ili nikakve simptome i pretpostavlja se da je reč o britanskom soju.

Brnabićeva je rekla i da je neverovatno i da je začuđena što se u ovom teškom trenutku organizuju koncerti u Beogradu.

- Razgovaraćemo sa predstavnicima Grada Beograda da vidimo kako se to desilo i insistiraćemo da se svi koncerti otkažu. To je suprotno svim pravilima i merama i tražićemo da se organizatori kazne. To nije pozorišna predstava ili neki kulturni događaj - navela je Brnabićeva.

Nema praštanja Kazna zbog Crvene jabuke Kombank dvorana je prekršila mere i za to će biti kažnjena, naveo je za Tanjug zamenik gradonačelnika Goran Vesić. - Pozvali su se na ono što je odlukom predviđeno za ustanove kulture, što oni svakako nisu - rekao je Vesić i dodao da je za ovaj koncert bila potrebna dodatna saglasnost kriznog štaba, koja nije dobijena. Kombank dvorana je saopštila da su koncerti bili po svim propisima - uz distancu i maske, da je uredbom u zatvorenom prostoru dozvoljeno najviše 500 posetilaca istovremeno, kao i da ustanove kulture rade do 21 čas, a da je događaj završen u 20.50.

Važno je da se pelcuje ko može Neće biti obavezne vakcinacije Brnabićeva je kazala i da Vlada Srbije ne razmišlja o uvođenju obavezne vakcinacije i da bi to bilo suprotno svim standardima ljudskih prava: - Vakcinacija je veoma važna, ali ne možemo da je učinimo obaveznom jer ima kategorija stanovništva koje ne mogu da prime vakcinu i o tome mogu da govore lekari. Ali svi mi koji možemo da je primimo građanska nam je dužnost da to učinimo jer time štitimo i te ljude koji ne mogu.

Jelena S. Spasić

Kurir