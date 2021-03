ISPOVEST VRANJANCA KOJI JE GREŠKOM PRIMIO DVE RAZLIČITE VAKCINE: Šta ja sad imam od toga što ću tužiti nekog?

Slađan Antić Gera, Vranjanac koji je postao poznat javnosti nakon što je primio dve različite vakcine protiv kovida, kaže da se sada oseća dobro iako je posle druge doze imao zdravstvene tegobe.

- Non stop me zovu novinari, mediji, ljudi me na ulici prepoznaju, ali sada za razliku od ranijih godina, ne prvo kao muzičara, nego kao nekog ko je u neku ruku medicinski fenomen. U principu, čitavog života sam u medijima, po prirodi posla koji radim, tako da što se tiče mene, u suštini nije se tu ništa mnogo promenilo. Gledam da budem bolje i to mi je prioritet. Posle slučaja različitih vakcina, ljudi me prepoznaju u javnosti, što meni sigurno nije bio cilj. Prvih desetak dana nije mi bilo dobro, stvarno sam se loše osećao, podilazili su me žmarci, imao sam vrtoglavice, nesvestice, hladne ruke. I sad imam problem, ali je to daleko bolje od onoga kako je bilo - kaže Antić.

Gera dodaje da, kako sada stvari stoje, ne namerava da tuži nadležne koji su napravili propust u njegovoj vakcinaciji i revakcinaciji.

- Ako bude sve kako valja, nemam ni želju, ni volju da tužim nekog. Dobio sam obećanja od lokalne samouprave i gradonačelnika da će pomoći. U početku me je i (državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad) Đerlek zvao, a sada su svi kontakti na lokalnom nivou. Nije mi cilj da neko ostane bez posla, samo ako bude bilo nekih neželjenih efekata, očekujem pomoć. Šta ja imam od toga što ću tužiti nekog, trebalo bi da budemo prvo ljudi, pa tad drugo sve - poručuje Antić.

Njegov najveći problem poslednjih godinu dana je to što kao muzičar ne može da radi i zarađuje zbog mera koje su donete u tokom borbe protiv pandemije.

- To mi je osnovni prihod, posao je stao i da nije dece koja zarađuju, bilo bi teško baš - ukazuje Antić.

Inače, sestre i doktor koji su bili na pultu na kojem je Antić primao vakcinu su vraćeni na svoja radna mesta, ali više neće učestvovati u procesu imunizacije stanovništva na području Vranja.

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir