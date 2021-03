BIKOVIĆ NA VOJNOJ AKADEMIJI: Kadeti su ponos Srbije! Glumac se oprobao u borilačkim veštinama, PREŠAO SA LAKOĆOM POLIGON

Proslavljeni srpski glumac Miloš Biković posetio je danas Vojnu akademiju gde je imao priliku da se u društvu kadetkinja i kadeta treće i četvrte godine upozna sa segmentima života i rada te visokoškolske ustanove i oseti duh obuke budućih oficira.

Za Bikovića to je bila prilika da stekne dragocena iskustva za uloge koje ga očekuju u budućnosti, a za kadetkinje i kadete da se upoznaju i druže sa jednim od idola generacije.

foto: Univerzitet odbrane Vojna akademija

- Vojska i vojna lica imaju poseban način razmišljanja, kodeks ponašanja i sistem vrednosti i ja sam došao na Vojnu akademiju da se upoznam sa tim i, na neki način, doobrazujem sebe kao glumca i pripremim za neke uloge koje mi predstoje - rekao je Biković.

foto: Univerzitet odbrane Vojna akademija

On objašnjava da jedan dan u uniformi nije promenio vizuru prema vojsci i vojnim licima, ali je neposredno iskustvo promenilo osećaj i doživljaj vojske.

foto: Univerzitet odbrane Vojna akademija

- Danas sam imao tu priliku i čast da stojim u stroju sa kadetima kada se podizala zastava. To je nešto što može da se prepričava na filmu, ali kada je čovek tu i kada to oseti, u stomaku i krvi nešto proradi i odreaguje. To je jedan momenat koji ću poneti odavde, a drugi su ovi divni mladi ljudi koji su, a to im se vidi u pogledu, zdravi psihički i fizički, duhovno... Dobri ljudi. Oni su, stvarno, dika i ponos - ističe slavni glumac.

foto: Univerzitet odbrane Vojna akademija

Kadetkinja treće godine Anđela Vučković kaže da je njoj i njenim kolegama čast što je proslavljeni glumac Miloš Biković bio sa njima u stroju i što je sa njima trenirao na poligonu pešadijskih prepreka.

foto: Univerzitet odbrane Vojna akademija

- Oduševljeni smo kako je on sa lakoćom prešao poligon i kako nema straha kada se suočava sa izazovima. On je spontan, zanimljiv i duhovit. Stekla sam utisak da on drži do pravih vrednosti i da poštuje vojsku - kaže kadetkinja Vučković.

foto: Univerzitet odbrane Vojna akademija

Radni dan na Vojnoj akademiji za Miloša Bikovića počeo je jutarnjom smotrom i dizanjem zastave u kadetskom stroju, a potom je usledio trening na poligonu pešadijskih prepreka i čas borilačkih veština u sportskom centru. Glumac je imao priliku i da se oproba u gađanju pešadijskim naoružanjem u filmskoj i pištoljskoj streljani, kao i da se uveri u kvalitet kuhinje koja svakodnevno priprema hranu za buduće oficire Vojske Srbije.

(Kurir.rs)

Kurir