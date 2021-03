O VAKCINACIJI OSOBA SA AUTIZMOM NA PULSU SRBIJE: Kako da ovaj proces za njih bude što manje stresan! KURIR TELEVIZIJA

Vesna Petrović, predsednica Udruženja Autizam u Pulsu Srbije govori o vakcinaciji dece sa ovim poremećajem.

Sigurno je najveci strah roditelja šta će biti ako se oni razbole ili ako im dete bude zaraženo i da ne zna kako bi se takva situacija rešila, jer je većina osoba sa autizmom neverbalna, a poseban problem je kada su uplašeni.

- Čim smo čuli da počinje vakcinacija, seli smo i dogovporili se da relevantnim institucijama pošaljemo predlog za kvalitetnu i sigurnu vakcinaciju i kako to može da se uradi. Da je to najbolje da to bude u njihovom poznatom okruženju i sa njihovim terapeutima, kaže Petrovićeva i dodaje:

- Odmah smo od Ministarstva zdravlja dobili pozitivan odgovor.

- U Beogradu gde imamo najviše osoba sa autizmom je to odlično organizovano, ali smo uspeli i u Srbiji to nekako da pokrijemo preko e-uprave.

Vesna Petrović je naglasila da svi koji imaju bilo kakv enedoumice mogu da se obrate udruženju.

Kurir.rs

Kurir