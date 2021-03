DRUŠTVO ZA ZAŠTITU PTICA SRBIJE: U reke, jezera i ribnjake u Srbiji se izbaci 5,5 tona olova (KURIR TELEVIZIJA)

Nedavno uginuće orla krstaša prvi je dokazan slučaj trovanja divlje ptice olovom u Srbiji. U mnogim državama trovanje olovom velika je pretnja po opstanak živog sveta, pre svega, ptica. Naučnici su procenili da svake godine u Evropskoj uniji više od milion jedinki divljih ptica strada upravo od posledica trovanja olovom.

Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu ptica Srbije kaže da je od 2000. godine do danas u Srbiji zabeležen 321 slučaj trovanja divljih vrsta ptica.

"To je zabrinjavajuće i ono što je poražavajuće je da tek sada imamo dokaz o trovanju olovom, što ne znači da ga nije bilo u više od 300 slučajeva trovanja, već se sada stvorila situacija da smo zahvaljujući EU fondovima imali novca da platimo istraživanje. To znači da mi zapravo i nismo svesni kolike probleme olovo stvara, kako strogo zaštićenim vrstama kao što je orao krstaš, vrsti koja se nalazi na našim nacionalnim simbolima, tako i na direktan uticaj na naše zdravlje", rekao je on.

Knežević je predstavio rezultate istraživanja da svake godine u Srbiji u reke, jezera i ribnjake bude ispaljeno 5,5 tona olova.

"To je visoko toksični metal koji proizvodi brojne oboljenja, ne samo u organizmima divljih životinja, nego ima i ogromne posledice po ljude", obelodanio je on.

Naveo je da je neophodno uspostaviti sistem kontrole, a prvi korak bi bilo zabrana upotrebe olovne sačme.

(Kurir.rs)

Kurir