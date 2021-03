HOĆEMO LI OVE GODINE KONAČNO IĆI NA MORE: Srbija će učiniti sve da slobodno putujemo uprkos diskriminaciji s kovid pasošima!

Šokantni predlog iz Brisela da unutar EU mogu slobodno sa kovid pasošima da putuju samo oni koji su pelcovani vakcinama odobrenim od strane Evropske agancije za lekove (EMA), razljutila je građane Srbije koji su primili rusku ili kinesku vakcinu. Međutim, sagovornici Kurira ističu da će ovakva diskriminatorska inicijativa, čak i ako bude usvojena 17. marta, teško opstati do letnje sezone!

Čak i da opstane, kako kažu, Srbija će sigurno naći načina da omogući svim građanima da putuju tamo gde žele!

- Ne mogu da verujem da samo zbog geografskog porekla tih vakcina, oni mogu da diskriminišu sve ljude koji su te vakcine primili - rekla je juče premijerka Ana Brnabić i dodala da će čak, ako i odluka bude usvojena, država učiniti sve što je potrebno da obezbedi da PCR i testovi na antitela budu završeni u rekordnom roku kako bi i oni koji su primili Sputnjik V i Sinofarmovu vakcinu mogli da putuju.

Da nema mesta za paniku smatra i Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), koji za Kurir ističe da je ovo samo predlog koji, ako bude usvojen, ne mora biti i obavezujući za sve članice EU. - Očigledno je da ni unutar Unije ne postoji jednistveni stav po ovom pitanju. Šest, sedam predsednika, između ostalih, Mađarske, Slovačke, Poljske, Bugarske i Hrvatske, uputilo je Briselu dopis u kojem navode da očekuju ozbiljan razgovor na ovu temu, s obzirom na to da ne mogu da dođu do vakcina koje su odobrene u EU. Neke od tih zemalja su već krenule sa imunizacijom kineskim i ruskim vakcinama.

Seničić naglašava da dokument iz Brisela podrazumeva da će, pored onih koji imaju sertifikat o vakcinaciji, u EU moći da uđu i oni koji imaju negativan PCR test ili test koji dokazuje postojanje antitela.

- To znači da će, ukoliko to bude usvojeno, i svi oni koji su primili kineske i ruske vakcine, i koji sigurno imaju antitela, moći da urade taj test koji je pet puta jeftiniji i da sa tim testom uđu u zemlje EU - kaže Seničić, koji ipak ističe da je ovo dugoročno neodrživo rešenje, obzirom da veliki broj Kineza i Rusa godišnje boravi u Evropi.

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja kaže za Kurir da će se teško sa ovim predlogom složiti sve članice EU.

- Čak i da se takva odluka donese 17. marta, vrlo je verovatno da će se do juna revidirati, pa će i kineska i ruska biti dozvoljene u kovid pasošu. U svakom slučaju, ukoliko bude potrebe, država će učiniti sve da se građanima omogući brza izrada PCR testa, te da za sat, dva dobiju rezultate. Uradićemo i sve drugo što bude potrebno kako bi svi mogli da putuju bez obzira na vakcinu koju su primili i bez obzira kakva odluka EU bude.

Kolektivni imunitet do juna

Dr Mirsad Đerlek kaže za Kurir da naši građani neće ostati uskraćeni za putovanja, ali da je zdravlje osnovni preduslov za putovanje.

- Nadamo se da ćemo do kraja juna uspeti da revakcinišemo 2,5 miliona građana, a ako se na to dodaju oni koji su imunitet dobili samozaražavanjem, to bi značilo da smo blizu kolektivnog imuniteta i da možemo da razmišljamo o letovanju. Naši građani neće ostati uskraćeni za putovanja, ali nam je, pre svega, cilj da zaštitimo zdravlje. Da bismo putovali moramo ostati zdravi i moramo se vakcinisati.