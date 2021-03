OBELEŽITE POČETAK VASKRŠNJEG POSTA UZ KURIR! Danas poklon ikona Sveti Teodot Kirinejski sa zlatotiskom i molitvom

Povodom početka vaskršnjeg posta, dnevne novine Kurir svim čitaocima poklanjaju ikone sa zlatotiskom i molitvom. Danas ćete dobiti ikonu Sveti Teodot Kirinejski. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 2. marta po julijanskom, a 15. marta po gregorijanskom kalendaru.

Bio je izabran je za episkopa u Kirineji zahvaljujući svojoj mudrosti i dobrodetelji. Ali kada je počelo gonjenje hrišćana u vreme cara Likinija, Teodot je izveden na sud i stavljen na muke, gde su mu tražili da se odrekne Hrista i pokloni idolima neznabožačkim. Teodot je odvratio: „Kad bi ti znao dobrotu Boga mojega, na koga se ja nadam, da će me zbog ovih kratkovremenih muka udostojiti večnoga života, i ti bi poželeo da za njega postradaš ovako kao ja.“ Udarali su mu klince u telo, a on se molio Bogu s blagodarnošću. Misleći da mu je kraj blizu, zahvalan Bogu što ga je udostojio mučeničkog venca, on podučavaše hrišćane koji su bili oko njega. Ali promislom Božjim, car Konstantin objavi slobodu hrišćanima i naredi da se puste svi zatočenici Hrista radi. Onako izmučen, Sveti Teodot se vratio na svoj tron i živeo još dve godine. Svoj zemni život skončao je 302. godine.

Sutra poklanjamo ikonu Prepodobni Jefrem Sirin, u sredu, 17. marta, Sveti Andrej Kritski, u četvrtak, 18. Marta, Prepodobni Isihije Posnik, u petak, 19. marta, Sveti velikomučenik Teodor Tiron, a u nedelju, 21. marta, ikonu Nedelja pravoslavlja.

