SRBIJA NAREDNIH 5 DANA POD KLJUČEM, LEKARI TRAŽE JOŠ OŠTRIJE MERE: Ugostitelji apeluju da ne mogu da opstanu! ČITAJTE U KURIRU

Srbija je narednih pet dana pod ključem u pokušaju da se koroni stane na put, odlučio je krizni štab, koji je tako opet napravio kompromis između privrede i zdravlja budući da je medicinski deo tražio zatvaranje na 14 dana. Za ovih pet dana radiće samo nužno - gde se 'leba može kupiti i lečiti, dok vlasnici teretana i ugostitelji prete protestima zbog zatvaranja. Istovremeno, Srbija je opet preskočila opasne granice - izbrojala je za 24 sata 5.201 novozaraženu osobu i 31 žrtvu, pa će vrlo verovatno oni s korona žurki po kazni pravac u kovid bolnice da guraju boce s kiseonikom i vide kako kovid ubija!

foto: Marina Lopičić

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će do ponedeljka biti zatvoreno sve osim prodavnica prehrambenih proizvoda, apoteka i benzinskih pumpi, ali da neće biti policijskog časa. I da je to kompromis jer je medicinski deo kriznog štaba tražio zatvaranje na 14 dana.

- Dugo smo i žustro razgovarali po pitanju mera, pokušavamo i dalje da nađemo najbolji mogući balans između zaštite zdravstvenih radnika, zaštite radnih mesta i podrške privredi i mentalnog zdravlja nacije. Da nemamo kompromise, ili bi privreda propala, ili bi potpuno pukao zdravstveni sistem. Ovako svi zajedno i dalje držimo glavu iznad vode - rekla je Brnabićeva i dodala da će raditi i državne institucije i pošta, dok će sve što je moguće preći na rad onlajn. Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović rekao je za Kurir da niko iz medicinskog dela kriznog štaba nije zadovoljan što je pooštravanje mera samo za ovu nedelju.

- Već je čak 80 odsto zaraženih, po onome što rade naše laboratorije, dokazano inficirano britanskim sojem, za koji se zna da je veoma zarazan, da se lako širi. Dobrim delom i zato imamo ovako mnogo pozitivnih, a dobrim delom i zbog nepoštovanja mera - istakao je prof. Tiodorović i dodao da će u ponedeljak najverovatnije biti sledeća sednica kriznog štaba, kada će medicinski deo štaba tražiti produženje mera. Da se razmišlja o testiranju za sve koji se okupljaju na žurkama i da se za njih pooštre sankcije, istakao je dr Predrag Kon.

- Razmatramo društveno korisni rad za one koji svesno krše mere jer ima puno posla u kovid bolnicama koji ne traži medicinsko znanje. To je ozbiljan predlog da se tome pristupi jer boce sa kiseonikom zahtevaju fizičku sposobnost, pošto su tu obično mlađi ljudi u pitanju - rekao je Kon i dodao da su usvojene mere kompromis, ali da to nije dovoljno jer se posle pet dana neće videti njihov efekat. A odluka posebno ne zadovoljava sve one koji su zatvoreni, od kojih neki već najavljuju proteste. Miša Relić, predsednik Udruženja noćnih barova i klubova Beograda, rekao je za Kurir da će ugostitelji izdržati još maksimalno dve nedelje, a posle toga ne garantuje da neće biti protesta.

foto: Kurir

Kurir.rs/J. S. Spasić - J. Mladenović

Kurir