DOKTOR JANKOVIĆ PORUČIO: Nema razloga da AstraZenekinu vakcinu smatramo nebezbednom!

Nisu samo brojke u pitanju, suština je da je zdrastveni sistem toliko napregnut da je situacija neodrživa i zato je neophodno da se usredsredimo samo na naše nasušne potrebe u narednih pet dana. Zato će raditi samo prehrambene prodavnice, apoteke i benzinske pumperekao je imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković.

"Ako se ne desi čudo, verujem da će te mere morati i da se produže", rekao je doktor Janković. Srđa Janković kaže da su postojali uslovi da se neke mere pooštre i ranije, kao i da je medicinski deo Kriznog štaba nešto slično predlagao još od sredine februara.

- Ali je bitno i sprovođenje mera. Teško je posle godinu dana privoleti ljude da se pridržavaju restriktivnih mera, bez želje da bilo koga optužujem, mere što se više sprovode to bolje. Sigurno da bismo postigli više da su neki rezovi doneti ranije, ali ovde ulogu igraju i logistički i psihološki aspekti. Sada život moramo opet da svedemo na nasušne potrebe i da one traju onoliko koliko je to potrebno", istakao je Janković.

Doktor Janković kaže da je zadovoljan dosadašnjom vakcinacijom, ali ističe da je neophodno nastaviti.

-Sada je veoma bitno zadržati kontinuitet i da i oni koji do sada to nisu učinili, to što pre učine. Ovo je veoma opasna bolest koja se pokazala nepredvidivom i napada i ljude koji nisu u rizičnim grupama, istakao je Janković.

Na pitanje da li je opravdan strah ljudi od vakcine AstraZeneka Janković je odgovorio:

- Strah postoji upravo zbog te odluke jednog broja zemalja da privremeno suspenduju upotrebu vakcine zbog nekih neželjenih događaja, koji bi mogli biti povezani sa vakcinom, međutim povezanost koliko za sada znamo samo je vremenska, ali će se analizirati i da li postoji i uzročna povezanost. Velika većina stručnjaka Svetska zdravstvena organizacija, većina kolega imunologa i ja lično ne očekujemo da će ona biti pronađena, ali to zahteva procedura i takozvani princip predostrožnostim.

Tamo gde se sprovodi baš rigorozno, usudio bih se da kažem preterano, zahtev je da se odmah povuće vakcina dok se ne dobije apsolutno siguran i pouzdan odgovor. Problem sa tom odlukom i odgovoz na pitanje zašto neke zemlje nisu povukle vakcinu je taj što kovid neće da čeka da mi analiziramo veoma malu verovatnoću da je vakcina nekome naudila. Zato nema nikakvog suštinskog razloga da u ovom trenutku AstraZenekinu vakcinu smatramo nebezbednom, ali u nekim zemljama procedura zahteva da se to verifikuje.

