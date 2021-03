LEKAR VELIKOG SRCA! "DAJTE MI DA SE ODUŽIM SRPSKOM NARODU!" Doktor Esati moli da volontira u kovid bolnici u Srbiji!

On je Abduldželal Esati (67), anesteziolog iz sela Tearce kod Tetova, u životu ima još samo jednu želju - da volontira u Srbiji i pomogne u borbi protiv pošasti. Dr Džeki, kako ga svi znaju, do 2021. bio je anesteziolog u bolnici u Tetovu, u Severnoj Makedoniji, a od početka godine je penzioner. Otkako je stigla korona, san mu je da volontira u Srbiji, pa je sada kao "iskreni prijatelj srpskog naroda" i napisao molbu predsedniku naše države Aleksandru Vučiću da mu dozvoli da svojim znanjem pomogne u borbi protiv kovida 19.

foto: Privatna Arhiva

- Kad mi je bilo najpotrebnije, Srbija mi je pružila ruku, obrazovala me, socijalizovala. I moja želja, jedina koja mi je ostala još do kraja života, jeste da se Srbiji, a i srpskom narodu, moja porodica i ja na neki način odužimo. Mada to nikada nećemo moći uistinu. U ovo vreme anesteziolozi su više nego ikad potrebni, na prvoj su liniji odbrane, a svugde ih je malo. Želim da dođem u Srbiju i volontiram u kovid bolnici. Gde god - u planinu, u planinu. Hotel s pet zvezdica ne tražim, idem iz humanih razloga i bitno mi je da mogu da pomognem - priča za Kurir dr Džeki. Ovaj živopisni doktor završio je Medicinski fakultet u Prištini 1983, a specijalizirao anesteziologiju i reanimatologiju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1998. Naglašava da je i član Srpskog lekarskog društva, anesteziološke sekcije.

foto: Privatna Arhiva

- Prva nota između Republike Makedonije i Generalštaba tadašnje Vojske Jugoslavije te 1996. bila je upravo moja molba da specijaliziram na VMA. Specijalizaciju sam počeo u Skoplju, nije išlo kako sam zamišljao i Srbija mi je pružila ruku. I dan-danas sam u kontaktu s kolegama iz Srbije, načelnik anestezije na VMA doc. dr Dragan Đorđević je moja generacija. U kontaktu sam i s prof. dr Radmilom Jankovićem, zamenikom direktora KC Niš, čiji rad izuzetno cenim. Jedni drugima čestitamo praznike, Novu godinu, ja njima Božić, Uskrs, oni meni islamske praznike - kaže dr Džeki i dodaje da je pozivan u Beograd i na svečanosti VMA.

foto: Privatna Arhiva

foto: Privatna Arhiva

Dr Džeki ističe da uvek koristi azbuku i piše na ćirilici, u šta smo se i sami uverili u komunikaciji s njim. Uostalom, i Vučiću je pismo, koje je zvanično poslato preko srpske ambasade u Skoplju, napisao ćirilicom. - Isključivo pišem ćirilicom i govorim srpski. Dok sam radio, posle svakog dežurstva jutarnji brifing sam držao na srpskom. Ljubav prema Srbiji usađena je u mojoj porodici još od kada je moj deda, u vreme Kraljevine Jugoslavije, bio predsednik opštine Tearce. Iako sam Albanac i musliman, poštujem i pravoslavnu veru. Imam prijatelje Srbe i kad s njima odlazim u manastir, svaki put se prekrstim da ispoštujem njihovu veru. Znate, Bog je jedan, a veroispovesti je više. One su vam kao partije, a samo je jedan Bog, koji odlučuje. Posebno sam ponosan na to što sam počasni član Svetosavskog društva Srba u Makedoniji, kojima sam na dve zahvalnice i sam uzvratio zahvalnicom - ističe dr Džeki, koji nam pokazuje i člansku kartu Srpske zajednice u Makedoniji.

foto: Privatna Arhiva

Ističe i da je bilo vremena kada mu nije bilo lako s ovakvim stavovima. - Ali odavno su svi navikli na dr Džekija - kaže kroz osmeh.

Vakcina je spas Nema predaje Čekajući poziv iz Srbije, dr Džeki ističe da za 35 godina rada u anesteziji i intenzivnoj terapiji ovo što korona uradi čoveku još nije video, kao uostalom ni ceo svet. - Mi anesteziolozi se nikad ne predajemo. Verujemo da će i ova pandemija biti pod kontrolom, ali jedan jedini lek je vakcina - kaže dr Džeki, koji je i u pismu Vučiću naglasio da je oduševljen što pomaže komšijskim državama i poklanja vakcine, kao što ih je poklonio i Severnoj Makedoniji.

(Kurir.rs / Jelena S. Spasić)

Kurir