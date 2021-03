BRIGA ZA BOLESNE: Predstavnici SPC posetili kovid bolnicu u Areni (FOTO)

Sa blagoslovom Njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i odobrenjem Ministarstva odbrane, predstavnici Srpske pravoslavne crkve (SPC) danas su posetili privremenu kovid bolnicu u Štark areni u Beogradu.

Protojerej-stavrofor Vladimir Vukašinović, starešina crkve Ružice, jerej Zoran Kerezović, duhovnik u Kliničkom centru Srbije, jeromonah Efrosin Uko, apsolvent Bogoslovskog fakulteta, đakoni crkve Ružice Srboljub Ubiparipović, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja SPC, veroučitelji đakon Stevan Jovanović i Velibor Martinović i student Kristina Davidović posetili su kovid bolnicu.

foto: SPC

Iako se ovakva poseta nekom može učiniti neobična pa i neočekivana ona predstavlja organski, prirodni, izraz crkvene delatnosti u svetu.

- Sveštenici, poput zdravstvenih radnika i drugih pomagačkih profesija, u ovakvim teškim vremenima sa udvostručenom revnošću i odgovornošću obavljaju svoju dužnost. Ona, na prvom mestu, podrazumeva molitvu za zdrave i bolesne, za lekare i medicinske radnike, u krajnjoj liniji za sav svet pogođen ovom pošašću.

foto: SPC

Ovoga puta tu molitvu nismo proizneli u hramovima nego smo rešili da to učinimo, zajedno sa pacijentima koji to žele i medicinskim osobljem, upravo tamo gde se velika bitka za život i zdravlje odvija – u crvenoj zoni Kovid bolnice. Reči utehe i ohrabrenje, spremnost da se čuju emocije straha i strepnje, ponekad beznađa i panike, i pomogne njihovo prevladavanje verom, nadom i ljubavlju - sve to spada u svešteničku službu i danas je potrebnije nego u drugim, nazovimo ih, uobičajenim vremenima, rekao je je protojerej-stavrofor Vladimir Vukašinović.

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Predstavnike SPC su toplo dočekali i sproveli kroz celu bolnicu vredni i požrtvovani lekari i oficiri: komandant bolnice pukovnik dr Radivoje Anđelković, zamenik komandanta pukovnik dr Žarko Mićović, pomoćnik komandanta za lečenje pukovnik dr Predrag Bogdanović, pomoćnik komandanta za logistiku potpukovnik Miroslav Gengo i civilni koordinator primarijus dr Vlado Batnožić. Ovom prilikom, pored molitvenih reči ohrabrenja, bolesnicima su podeljeni i skromni pokloni – ikona, krst i vodica iz kapele Svete Petke.

foto: SPC

''Poseta Kovid bolnici organizovana je u prvu sedmicu Velikog posta, tačnije u Čistu sredu nakon Liturgije Pređeosvećenih darova. Time je simbolički pokazano da vreme posta nije samo vreme lične duhovne borbe nego se uvek tiče i drugog, svakog ljudskog bića kome je pomoć potrebna. O toj ravnoteži posta i molitve i, recimo to bilo savremenim jezikom, društvenog angažmana, ili drevnim, delatne ljubavi prema bližnjima, govori nam sveto Jevanđelje vekovima.

foto: SPC

A od skora tu poruku možemo da gledamo, i na nju se ugledamo, i u ličnosti našeg patrijarha Porfirija koji je požrtvovano služio potrebama blišnjih tokom cele dosadašnje crkvene službe a to nastavlja da čini i na tronu Svetog Save. Imajući sve to na umu i u srcu i mi smo, zahvaljujući razumevanju Ministarstva odbrane, lekara i medicinskog osoblja Štark arene, danas došli da molitveno podržimo i okrepimo našu bolesnu braću i sestre, u vremenu kada je i na mestu gde je, njima ta pomoć najpotrebnija, zaključio je protojerej-stavrofor Vladimir Vukašinović.

foto: SPC

Kurir