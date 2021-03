DR ĐERLEK OTKRIO DA LI ĆE BITI ONLAJN NASTAVE ZA OSNOVCE Preventivno je bolje da uče od kuće, a sve zavisi od brojki danas i sutra

00:41 DR ĐERLEK: Moramo se pridržavati mera

Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja gostovao je na Kurur televiziji, a tom prilikom govorio je o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Srbiji, vakcinaciji, ali i o mogućim novim merama protiv suzbijanja korona virusa.

- Vrlo je rano govoriti o vidljivim rezultati pooštrenih mera. Ono što je izveštaj Komunalne milicije i inspekcije jeste da su imali manje posla nego prethodnog vikenda - naveo je Đerlek i dodao:

- Potrebna nam je pomoć građana Srbije, nije dovoljno samo nositi masku moramo držati i distancu, moramo poštovati kompletne epidemiološke mere - naveo je Đerlek.

Državni sekretar je objasnio kako građani Srbije moraju biti veoma obazrivi nakon prve, ali i druge doze vakcine, jer je bilo slučajeva da se ljudi zaraze i nakon vakcinacije, što je obično uzrok nedovoljnog poštovanja epidemioloških mera.

- Moramo biti disciplinovani, lična odgovornost je veoma vežna. Masovna vakcina jedini spas za državljane Srbije. Treba da se svakog dana prijavljujemo preko E-upravo. Da što više ljudi primi vakcinu koja će nas štiti od virusa - naveo je on.

Đerlek je objasnio da koliko god da mere budu oštre, ako se one ne poštuju neće biti efekta.

- U ovom efektu treba da se usredsredimo na poštovanje epidemioloških mera da ne razmišljamo mnogo o popuštanju i naravno vakcinacija je veoma bitna.

Povodom novih mera koje je doneo Krizni štab, na pitanje novinara šta će se dešavati sa osnovnim školama i onlajn nastavom, Đerlek je rekao:

- Naravno da roditeljima stvara problem to što će deca možda biti kod kuće, ali naša država vodi vrlo ozbiljnu ali i uspešnu politiku protiv Kovida19. Britanski soj napada mlađe ljude, to je omladina na fakultetima, viši razredi osnovnih škola, ali u bolnicama imamo primere i dece od 1. do 4. razreda. Preventiva je ipak bolja nego da čekamo da se nešto iskomplikuje. Razmatra se da deca pređu na određeni period na onlajn nastavu - naveo je Đerlek.

Da li će mere biti pooštrene za manje privredne grane?

- Pre svega uopšte kad govorimo o svim merama, one su usresređene da zaštitimo živote. Mi uporedo radimo 2 zadatka koja su teška, moramo razmišljati i o ekonomiji. Srbija je uložila ogroman novac, za izgradnju bolnica, za vakcinaciju... Moramo nabaviti novac kako bi završili sa borbom protiv korona virus, niko u svetu ne zna koliko će ovo trajati. Što znači da će od samih brojki zavisiti mere. Ja sam očekivao da će juče taj broj biti veći, videćemo brojke danas, sutra i u ponedeljak će krizni štab doneti najbolju odluku koja je u cilju obezbeđivanja zdravlja ali i normalnog rada ekonomije - naveo je on.

