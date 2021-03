MIRSAD ĐERLEK JASAN, VEĆI BROJ PRIJEMA NEGO OTPUSTA! Jedino kad otpustimo pacijenta možemo da primimo drugog (KURIR TELEVIZIJA)

Podsetimo, Kurir televizija je pre nekoliko dana bila u kovid bolnici Beogradska Arena, a ono što smo saznali od lekara je da su trenutno mnogo teže kliničke slike, za razliku od predhodnih talasa.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja, Mirsad Đerlek je za Kurir televiziju prokomentarisao epidemiološku situaciju u Srbiji kao i trenutno stanje u kovid bolnicama.

“Naše kovid bolnice u Beogradu su prepune. Mnogo je veći broj prijema nego otpusta, jedino mesto možemo da nađemo kad otpustimo pacijenta, pa na to mesto primamo drugog pacijenta. U Batajnici već imamo 900 pacijenata, to je najveća bolnica na Balkanu. To su pacijenti na poluintezivnoj i intezivnoj nezi, najteži slučajevi. Želim da se zahvalim kolegama koji rade u kovid bolnici u Batajnici jer su na izmaku snage a opet nalaze pozitivnu energiju kako bi spašavali živote naših građana” -rekao je Mirsad Đerlek.

