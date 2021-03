APEL INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU: Hitno potrebne sve krvne grupe!

BEOGRAD - Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je danas da su hitno potrebni davaoci krvi svih krvnih grupa, posebno Rh negativnih.

Kako je otkazano nekoliko planiranih akcija davanja krvi, a u preostalim malobrojnim akcijama biće smanjen odziv građana koji su u mogućnost da daju krv, iz Instituta mole građane da daju krv narednih dana, jer će u protivnom već za vikend biti ugroženo snabdevanje zdravstvenih ustanova neophodnim komponentama krvi.

Iz Instituta pozivaju građane da, uprkos uvedenim merama i teškim epidemijskim okolnostima koje utiču na sve aspekte života, odvoje malo vremena i daju krv u Institutu ili u akcijama na terenu.

Osim u Institutu, svakog radnog dana od sedam do 19 sati, građani mogu da daju krv na sledećim lokacijama, u naredna tri dana. Danas: - na Voždovcu, u Tržnom centru "Banjica", od 13 do 17 sati; - na Zvezdari, Cvetkova pijaca, mesara "Nada", autobus, od 10 do 15 sati; - u Loznici, Vukov dom, od 10 do 16 sati; - u Smederevskoj Palanci, Mesna zajednica "Donji grad", od devet do 14 sati.

U petak: - na Zvezdari, Mirijevo, Crkva Svetog velikomučenika Pantelejmona, autobus, od 11 do 16 sati; - na Novom Beogradu, stari Merkator, autobus, od 11 do 16 sati.

U subotu: - u Rakovici, Vidikovac, Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, autobus, od devet do 14 sati.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir