DR TIODOROVIĆ POTVRDIO PISANJE KURIRA O TREĆOJ DOZI: Jedini način da se izborimo sa pandemijom jeste sveobuhvatna vakcinacija!

BEOGRAD - Dr Branislav Tiodorović jutros je u jutarnjem programu govorio o vakcinaciji protiv kovida 19, a kao tema nametnulo se i pitanje obavezne vakcinacije protiv ovog virusa.

On je rekao da treba što pre povećati vakcinaciju i obuhvat, a kad je reč o obaveznoj vakcinaciji objasnio je da tu ne odlučuje samo struka nego i etika i pravnici, kao i gledanje iz ugla ljudskih prava jer da bi vakcinacija protiv kovida bila obavezna to znači da treba da imate vakcina za sve koji to žele, a drugo postoje građani koji ne mogu ili ne smeju da prime vakcinu zbog svog zdravstvenog stanja. Treće, moramo poptovati stav da niko u svetu nije rekao da je obavezna nego dobrovoljna.

Kad je reč o samom kovidu i putovanjima u inostranstvu...

- Naravno, sve je to motivacija da ubedimo ljude da se vakcinišu ali ja sam za to da primenimo ne argment sile nego silu argumenata što znači da se ljudima lepo objasni da je to u korist njihovog zdravlja, za njihovu zaštitu, da će tako moći lakše da putuju, lakše komuniciraju, da idu na letovanje tamo gde žele... - rekao je dr Tiodorović.

- Jedini način da se izborimo sa pandemijom jeste da što pre sprovedemo sveobuhvatnu vakcinaciju!, zaključio je doktor i dodao: Izdržimo tih 10-14 dana sa merama i molim sve ljude... Ako izdržimo, prestići ćemo ovaj treći talas koji dolazi - rekao je dr Tiodorović.

On je potvrdio pisanje Kurira rekavši da ćemo najverovatnije sledeće godine - za6,8 ili 12 meseci morati da primimo i tu treću dozu.

(Kurir.rs/TV Prva)

