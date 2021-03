ZARAD ZDRAVLJA, SPREMITE SE: Struka hoće iste mere do 29. marta i već meri Vaskrs! Poručuju da se izdrži još 10 do 14 dana

Zbog sve većeg broja novozaraženih na dnevnom nivou Krizni štab za borbu protiv korona virusa doneo je nove pooštrene mere 16. marta, međutim, sve je izvesnije da ćemo pod ovakvim merama da živimo još minimum nedelju dana.

Struka napominje da pet dana pooštrenih mera nije dovoljno, te zahtevaju da se restrikcije produže.

To je potvrdio i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa Branislav Tiodorović koji je rekao da će pooštrene epidemiološke mere verovatno biti produžene. On je istakao i da je predlog medicinskog dela štaba da te mere na snazi budu do 29. marta.

- Naš predlog će biti da mere koje imamo sada budu na snazi do 29. marta, a šta će biti na samom Kriznom štabu, videćemo. Mi u ovom trenutku moramo sve svesti na ono neophodno, a to su hrana, lekovi, gorivo, kako bismo sačuvali živote ljudi, jer bez zdravlja i ljudi nema ni ekonomije - kazao je epidemiolog Tiodorović.

On je naglasio da medicinski deo Kriznog štaba zna da "nekoliko dana" pooštrenih mera nije rešenje, da neće dati dovoljan rezultat i da je zato potrebno mere produžiti.

Sa njim se slaže i dr Predrag Kon koji je rekao da za pet dana nećemo imati neke vidljive razultate, kao i da su članovi medicinskog dela Kriznog štaba insistirali da to bude minimum 14 dana da bi se videli efekti.

Da izdržimo još 14 dana

Da bi se videli bilo kakvi konkretni efekti mera potrebno je da prođe minimum dve nedelje, zato struka insistira na produženje mere kako bi delovale što efikasnije.

- Jedini način da se izborimo sa pandemijom jeste da što pre sprovedemo sveobuhvatnu vakcinaciju, zaključio je doktor i dodao: Izdržimo tih 10-14 dana sa merama i molim sve ljude... Ako izdržimo, prestići ćemo ovaj strašni treći talas koji dolazi - rekao je dr Tiodorović.

Situacija gora nego u novembru

- Istina su brojevi i istina je da to dalje raste i istina je da je situacija gora nego u novembru - rekao je Kon.

On je naveo da je jedino što smo imali zbog zatvaranja vikendom to da je uspon krivulje blaži nego ranije.

Šta nas čeka od ponedeljka?

Pred Kriznim štabom su nove odluke, a kako medicinski deo najavljuje, tražiće se produženje postojećih mera.

To znači da ugostiteljski objekti, trćni centri, kladionice, dečje igraonice, frizerski i kozmetički saloni, kao i objekti iz oblasti sporta i rekreacije ostaju zatvoreni.

Rad će i dalje biti dozvoljen prodavnicama prehrambene industrije, maloprodajnim objektima kao i trafikama, kioscima i slično gde se po pravilu ne ulazi u objekat.

Takođe. apoteke i benzinske pumpe (delatnost prodaje goriva) mogu da rade non stop, svakoga dana bez ograničenja.

Nove mere?

Profesor Tiodorović je govorio i o testiranju na kranici za sve koji ulaze u Srbiju koje bi moglo ponovo da postane obavezno.

- Krizni štab moraće verovatno već na sednici u ponedeljak da odluči i o obaveznom testiranju na granici za sve koji ulaze u Srbiju. Iako je naš Uskrs tek 2. maja, katolički je već 4. aprila i vrlo brzo očekujemo ogroman priliv naših ljudi koji rade u inostranstvu pošto će u zapadnim zemljama tada biti neradni dani i oni će to iskorostit da dođu u Srbiju. Koliko čujem več počinju da pristižu - istakao je za Kurir dr Tiodorović.

On je napomenuo da bi to trebalo da budu antigenski testovi čiji rezultati brzo stižu, a i jefitiniju su od PCR, kao i da će se odlučivati o tome da li će biti besplatni.

Danas odluka za mlađe osnovce

Odluka o najmlađim osnovcima i na koji će način pohađati nastavu biće doneta danas posle razgovora članova Vlade Srbije sa medicinskim delom Kriznog štaba, potvrđeno je u Vladi.

Inicijativa da se još jednom razmotri prelazak najmlađih osnovaca na onlajn nastavu pokrenuli su premijerka Ana Brnabić i ministar prosvete Branko Ružić, koji su saglasni sa ocenom da taj predlog treba još jednom razmotriti zbog problema koje imaju roditelji, jer moraju na posao, a deca ne mogu da ostanu sama kod kuće.

Medicinski deo štaba smatra da svi đaci treba da pređu na onlajn nastavu, jer se novi soj virusa korone "spušta" i na najmlađe i oni sada ne samo što mogu biti učestaliji prenosioci već i oboljevaju.

Popuštanje mera za male privrednike?

Vrata pojedinih objekata uslužne delatnosti mogla bi ponovo da se otvore, a to je najavio dr Kon koji je istakao da bi "ovim popuštanjem mogli da budu obuhvaćeni pre svega frizerski i kozmetički saloni, ali i pojedine uslužne delatnosti".

Kod donošenja mera za fizerske i kozmetičke salone, najvažnije je odrediti ograničeno radno vreme i kontrolu, dok ostatak mera treba da se donese za svaku delatnost pojedinačno.

Podsetimo, u Srbiji je u prethodnih 24 sata na korona virus testirano 18.017 građana od kojih je 5.346 novozaraženih.

Preminulo je 30 pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalaze 222 obolela.

(Kurir.rs/ I.R.)

Kurir