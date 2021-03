ČAK NI ČUVENI METEOROLOG NEDELJKO NEMA ODGOVOR NA OVO PITANJE: Ne zna za sunčano proleće, ali zaliha snega biće do 1. maja

Proteklih dana bile su česte promene vremena, sunce, sneg, kiša, a kako je danas stiglo proleće svi se nadaju i toplijem vremenu.

Meteorolog Nedeljko Todorović ističe da sneže padavine u martu nisu neobične, ali da su u nižim predelima ređa pojava.

- Srednji datum poslednjeg snežnog pokrivača je prva sedmica marta, a srednji datum poslednjeg padanja snega je poslednjih desetak dana marta. Ništa neobično - rekao je Todorović za Prvu televiziju.

Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

- Ovaj hladni period sa temperaturama nekoliko stepeni ispod proseka zadržaće se do sredine sledeće nedelje, do 23., 24. marta, s tim da je do utorka ujutru moguća i kiša , ali i sneg na brdsko-planinskim predelima - kaže Todorović.

Kako dalje navodi, na planinama iznad 1.000 metara doći će do povećanja pokrivača za dodatnih 20 do 30 centimetara, a u predelima iznad 1.500 metara visina snežnog pokrivača dostiže i jedan metar.

- Biće zaliha snega do 1. maja za skijanje, ko želi da ide - dodaje on.

Moguća je pojava snega i u nižim predelima, pogotovo u centralnoj i južnoj Srbiji.

foto: Printscreen/RHMZ

Posle utorka, do kada se očekuju padavine, počinje da se razvedrava, ali se biće jutarnjih mrazeva jer će temperature ujutru i uveče i dalje biti niže.

- Od 26. marta temperature će početi da rastu. Na početku će premašiti 10 stepeni, a od 27., 28. marta i 15 stepeni. Maksimalne temperature krajem marta kretaće se između 15 i 20 stepeni - ističe meteorolog.

Napominje da su to vrednosti sredinom dana kada je najtoplije, dok će ujutru i uveče biti svežije.

Da li je pred nama sunčano proleće?

- To je neizvesno, kalendar je najbolji orijentir - rekao je Todorović.

Dodaje i da je neminovno da u aprilu temperaturu krenu naviše.

- Sredinom aprila je češća pojava kiša, nemoguće je tvrditi do detalja ali ide toplije vreme prijatnije za kretanje i rad. Ne mogu da tvrdim koliko će biti kiše ali i maj računamo kao prolećni mesec i tad dolazi još promenljiviji period - zaključuje meteorolog.

Sutra hladno sa snegom i kišom Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS) saopštio je danas se sutra i u ponedeljak u zemlji očekuje hladno vreme, u brdsko-planinskim predelima sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača za 20 do 30 centimetara, lokalno i više. U nižim predelima mešovite padavine i formiranje snežnog pokrivača - u centralnim od 5 do 10, a u južnim od 10 do 20 centimetara, lokalno i više. Najniža temperatura od -3 do dva stepena, najviša od dva do osam. U Beogradu oblačno i hladno, povremeno s kišom, kratkotrajno i susnežicom i snegom. Najniža temperatura od -2 do jedan, najviša oko pet stepeni. (Tanjug)

(Kurir.rs/ TV Prva)

Kurir