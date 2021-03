DR RANKOVIĆ O TIODOROVIĆEVOM PREDLOGU Pooštriti mere i sankcije, dozvoliti svima da rade! Život vakcinisanih da se vraća u normalu

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović rekao je za Kurir da bi svi koji krše protivepidemijske mere i svesno ugrožavaju zdravlje drugih trebalo da odgovaraju po Krivičnom zakoniku, po kojem je moguća i zatvorska kazna.

Dr Tiodorović smatra da bi kazna za nenošenje maski u zatvorenom prostoru trebalo da bude 50.000 dinara, a slično misli i infektolog prof. dr Žarko Ranković, koji kaže za Kurir, da bi, ukoliko bi se donele još oštrije mere i sankcije, svi objekti mogli nesmetano da rade.

- Od prvog dana sam se zalagao za daleko strožije mere, jer zašto se svi vezujemo kada sednemo u automobil?! U najvećem broju slučajeva to radimo upravo u strahu od kazni. Rigoroznija kaznena politika dala bi rezultate i u borbi protiv korona virusa. Ukoliko bi se pooštrile mere i dodatno ograničio broj ljudi u ugostiteljskom objektu ili, primera radi, uvelo se pravilo da za jednim stolom mogu da sede dve osobe, onda ne bi bilo nikakvih problema da svi objekti rade normalno. Poštovanje ovih mera bi trebalo strogo kontrolisati, a kazne za one koji ih krše bi trebalo da budu strožije nego sada - kaže Ranković.

On smatra da bi život vakcinisanih polako trebalo da se vraća u normalu,a to je, kako kaže, jako važno i za privredu.

- Imamo puno ljudi koji su vakcinisani i revakcinisani i vreme je da počnemo da razmišljamo kako da se život polako vrati u normalu. Jedno od rešenja bi bilo to da svima dozvolimo da rade, uz strožije kazne za one koji ne poštuju uslove rada. Kazne treba povećati, a za ponovljeni prekršaj kaznu i duplirati. Ako je na primer kazna za nekog ko je napravio korona žurku bila 300.000 dinara, sledeći put - treba da bude 600.000 ili milion dinara i, naravno, krivična odgovornost. Smatram i da bi bila dobra ideja uvesti drušrtveno korisni rad za one koje krše mere, pa neka ta gospoda obuku skafander, i, kada već navodno korona ne postoji, guraju boce kiseonika od 50 kilograma - zaključuje Ranković.

(Kurir.rs/ R.K.)

