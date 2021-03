BABA MARTA NE ODUSTAJE! Narednih dana sneg i kiša, pa VELIKI PREOKRET Meteorolog Đurić otkrio kakva će biti sledeća nedelja

Početak proleća obeležile su pahulje, ali prema najavama meteorologa već krajem naredne nedelje možemo da očekujemo i temperature koje će biti u skladu sa kalendarom.

- U Srbiji u ponedeljak oblačno i veoma hladno sa kišom, susnežicom i snegom. U brdsko-planinskim predelima očekuje se dalje povećanje snežnog pokrivača, uz snežne nanose, smetove i vejavicu, a formiranje manjeg snežnog pokrivača očekuje se i u mnogim nižim predelima Srbije. Najobilnije padavine očekuju se na jugu i istoku Srbije, dok će na severu Srbije biti najmanje padavina, a u Vojvodini veći deo dana i suvo, povremeno sa slabim padavinama - napisao je meteorolog Đorđe Đurić na Fejsbuku.

Minimalna temperatura kretaće se od -3 do 1 stepena, a maksimalna dnevna od 1 do 3, na severu Srbije od 5 do 7 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu u ponedeljak oblačno i veoma hladno, uz uslove za sneg i susnežicu, tokom dana i slabu kišu. Minimalna temperatura 0, a maksimalna dnevna 5 stepeni.

Na severu toplije

- Na severu Srbije u utorak sunčano i toplije. U centralnim i južnim predelima biće oblačno sa susnežicom i snegom, uz prestanak padavina i razvedravanje do kraja dana - napisao je Đurić.

Maksimalna temperatura kretaće se od 1 stepen na jugu do 11 na severu Srbije, u Beogradu do 10 stepeni.

Opet kiša i sneg

U sredu se očekuje promenljivo oblačno vreme, na severu suvo, a u ostalim predelima sa slabom kišom, susnežicom i snegom. Makismalna temperatura kretaće se od 2 stepena na jugu i jugoistoku do 9 na severozapadu Srbije, u Beogradu do 8.

- I u četvrtak promenljivo oblačno, još u toku jutra na jugu i jugoistoku sa slabim snegom. Maksimalna temperatura od 5 na jugu do 12 na severu Srbije, u Beogradu do 10 - najavio je Đurić.

Stiže prolećno vreme

- U petak i za vikend sunčano i osetno toplije, uz temperature oko i više od 15 stepeni, a u nedelju i do 20. Sledeće sedmice u toku jutra slab do umeren, ponegde i jak mraz, što može dodatno da deluje neppovoljno, pa i da ošteti i uništi poljoprivredne i ratarske kulture - navodi meteorolog.

