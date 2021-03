HRVATSKI GENERALI SRAMNO NAPALI PORFIRIJA: Posebno ih zaboleo odgovor poglavara SPC na pitanje o Stepincu SKANDAL POSLE INTERVJUA

Nekolicina hrvatskih generala i profesora reagovala je skandaloznim saopštenjem za medije na gostovanje srpskog patrijarha Porfirija na Hrvatskoj radio televiziji i zatražila smene i ostavke na nacionalnoj televiziji.

- Hrvatska radio televizija na novom poklonstvu u Beogradu evocirala je uspomene na 1918. godinu i proglašenje SHS, ovaj put "spontano" i u "šali" iz usta srpskog pravoslavnog regenta, novopečenog patrijarha Porfirija. Ili možda nismo upoznati je li patrijarhovo gostovanje na HRT- u zauzvrat gostovanja predsednika Hrvatske biskupske konferencije na praznik Svetog Save na srpskoj javnoj televiziji. Isto tako nismo upoznati je li tom prilikom predsednik HBK imao osporavajućih primedbi na proglašenje svetim mitropolita zagrebačkog Dositeja Vasića - poručili su u saopštenju za medije generali Ivan Tolj i Ivan Kapular, admiral Davor Domazet Lošo, profesori Andrija Hebrang i Slobodan Prosperov Novak i akademik Josip Pečarić.

Intervju je inače emitovan u večernjem dnevniku HTV-a 19. marta.

- Na 333. godišnjicu odluke hrvatskoga Sabora o proglašenju Svetog Josipa zaštitnikom hrvatskoga naroda, HRT je objavila intervju s patrijarhom SPC. Dakle, novinara Dragana Nikolića zaputili su u Beograd da napravi ekskluzivni razgovor s čovekom, koji nam je, iskoristivši takav poklon HRT-a, između ostaloga, u "šali" saopštio "ambiciju" da bude ne samo srpski patrijarh, već i patrijarh Srba, Hrvata i Slovenaca! U svakoj šali, kako se kaže, pola je istine, pa ako je tome tako, ako je i od Porfirija Perića, previše je i šale i njegove istine! Bilo bi lepo da se šali u okvirima i granicama Republike Srbije, a da ostalo prepusti hrvatskim i slovenskim vicmaherima! I Slovenci, a pogotovo mi Hrvati, imamo i previše svojih šaljivdžija, koji se šale i igraju s teško stečenom slobodom i državnom samostalnošću - piše u saopštenju.

Navodi se da je novinar postavljao "podančka i izdajnička pitanja" koja su sugerisala željene Porfirijeve odgovore.

- Ovako mu se ne bi ulizivao ni jedan srpski novinar RTS-a. Blago Porfiriju, ima on hrvatsko-srpsku dalekovidnicu. Nikolić je samo izvršio svoj jadan zadatak. I jasno, pri tome, kako drugačije, samoinicijativno, ničim izazvan potegao je pitanje Jasenovca s formulacijom koja potvrđuje srpsku mitomaniju i laži o milion ljudi, ponajviše Srba, ubijenih u tome logoru. Umesto da ga je pitao hoće li se kao patrijarh zauzeti da se prestane s velikosrpskim lažima i preterivanjima kojima se blati i tereti hrvatski narod. Zašto ga nije pitao hoće li se zauzimati da se oformi međunarodno multidisciplinarno telo za istraživanje svega onoga što se događalo u Jasenovcu od 1941. do 1945. i potom od 1945. do 1950? Zašto ga nije pitao o desetinama hiljada likvidiranih Jevreja u Nedićevoj Srbiji i zna li išta o specijalnim vozilima-plinskim komorama koja su kružila po Beogradu i u kojima su "izletnički" ubijali ljude, pretežno jevrejske nacionalnosti? Zašto nije iskoristio priliku, pa ga pitao o srpskim, srbijanskim logorima u kojima su patili i umirali hrvatski ljudi u godinama minula rata i agresije na Hrvatsku? O neznanim jamama i grobištima, našim nestalima koje već decenijama tražimo, ne bi li ih dostojno sahranili u hrvatskoj zemlji i ne bi li njihovi roditelji i rodbina pronašli kakav takav mir - piše u saopštenju.

Posebno im je zasmetalo pitanje o Jasenovcu i Stepincu.

- Umesto ovakvih pitanja, Nikolić pita Porfirija hoće li se i kada dogoditi klečanje u Jasenovcu. Trebao bi kleknuti on, njegovi episkopi i naši biskupi i na taj način priznati krivnju i pokajati se i tako potaknuti novo hrvatsko-srpsko bratstvo! Što bi to trebali naši biskupi napraviti? Priznati da su krivi što su živi i ispričavati se što zastupaju baš kao i blaženi Stepinac dostojanstvo svake osobe, svake porodice i svakoga naroda, ispričavati se da su na liniji nadbiskupa zagrebačkoga Alojzija Stepinca, koji je u vihoru rata, jedini u Evropi, hrabro govorio protiv nacizma, fašizma, komunizma, rasne diskriminacije, progona Jevreja, Roma… Izvinjavati se što zastupaju da Alojzije Stepinac bude što pre proglašen svetim! Naš je novinar potom postavio pitanje o Stepincu. Mogao ga je i ne postaviti. Nije moguće da nije znao kakav će odgovor uslediti. Patrijarh nam saopštava, na Josipovo u dnevniku HTV-a, da je u "posedu" Stepinčevih pisama koja su problematična… Izgovorio je to hladno, ne trepnuvši. Nije moguće da ne zna što Hrvatima znači Stepinac, kojega čak i mali deo neverujućih Hrvata smatra moralnom veličinom i vertikalom, bez koga je teško zamislivo sagledavanje hrvatske istorije i duhovnosti hrvatskih katolika. Našem blaženiku svetoga sjaja sudili su komunisti u Zagrebu! Nisu uspeli, o tome je sudu i komunističkoj presudi, zahvaljujući njegovom svetom i mučeničkom životu, istorija rekla pravorijek. Unatoč svemu tome danas mu i blaženome ponovo sude - piše između ostalog u saopštenju.

(Kurir.rs/Direktno.hr)

Kurir