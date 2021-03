DANAS HLADNO, PONEGDE SUSNEŽICA: Narednih dana toplije, a od nedelje stiže novo zahlađenje sa snegom

U Srbiji ujutro i pre podne na severu i zapadu pretežno sunčano.

U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicom. Posle podne u svim krajevima promenljivo oblačno.

Vetar umeren i jak, severni. Najniža temperatura od -5 do 2 C, a najviša od 2 C na jugoistoku Srbije do 10 stepeni na severu Vojvodine. U toku noći u Vojvodini uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno sa snegom.

foto: Printscreen RHMZ

U sredu promenljivo oblačno, prohladno i vetrovito uz smenu sunčanih intervala i povremenih pljuskova kiše i snega.

Od četvrtka, 25. marta, do 30. marta sve toplije i u većini dana pretežno sunčano, a prolazna naoblačenja očekuju se 28. i 30.marta s kratkotrajnom kišom u nižim predelima i sa slabim snegom na visokim planinama.

(Kurir.rs/Tanjug)

