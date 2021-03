DOKTOR KON OTKRIO GLAVNO MESTO GDE SE NAJVIŠE ŠIRI KORONA: Trenutno je najugroženiji zdravstveni sistem, nisu ugostitelji

Epidemiolog Predrag Kon rekao je jutros da je stav medicinskog dela Kriznog štaba bio da se spreče svi kontakti, ali da razume zašto se nije dogodilo potpuno zatvaranje.

- Ovo ja zovem kao ekonomski diktat, i mogu lično da razumem, ali ovo otežava sprečavanje kontakata kad otvorite mogućnosti maloprodaje, jedan uslov je tu, devet kvadratnih metara distance. Ako bi se poštovale mere, a znamo da se ne poštuju, mogli bismo da obezbedimo stabilizaciju aktivnosti virusa. Tih dana potpune zatvorenosti zaista nije dovoljno, ali uz taj ekonomski diktat i ove mere koje su vrlo jasne, da se mora istaći kvadratura i dozvoljeni broj osoba u prostoriji - rekao je Kon.

Doktor Kon kaže da ukoliko bi zatvaranje trajalo dugo, kao u nekim delovima Evrope, mi praktično ne bismo mogli da opstanemo.

- S druge strane, treba shvatiti ako je jedan segment društva najugroženiji, onda treba naći način da se pomogne. Trenutno je najugroženiji zdravstveni sistem, nisu ugostitelji. Oni su u finansijskom smislu, a zdravstveni sistem je na ivici svog opstanka.

Kada je reč o ugostiteljima i popuštanju mera, epidemiolog je najavio da će se sutra održati sednica Kriznog štaba.

- Otvaranje bašta jeste realan zahtev u nekoj perspektivi. Glavno mesto nepoštovanja mera su ugostiteljski objekti, prvenstveno kafići i restorani, Svako ko uđe, nosi masku, a onda je skine na mestu gde sedi. Ja nosim masku i dok pijem kafu. Nije istina da to ne može da se sprovodi, isto važi i za jelo. Vi ako hoćete to da sprovodite, i te kako možete. Restorani su mesto dokazano naučnim istraživanjima kao mesto gde se najvše ljudi zaražavaju. Ne šire ugostitelji zarazu, već mesta okupljanja. Pevanje je važan faktor, kapljice mogu da idu i do 12 metara. Niko ne pokušava da peva s maskama - objašnjava doktor Kon i dodaje:

- Pitaju, da li je to naučno dokazano da se zaražava. Zar neko misli da smo mi idioti?! Kada pitate nekoga gde je bio, kako se zarazio, dođete do toga da je bio na nekom takvom mestu.

Kon je najavio i da će pitanje otvaranja bašta doći na red i da će sutra na sednici Kriznog štaba sigurno razmatrati i to a da će on morati da objašnjava svoje razloge zašto sada nije trenutak i naglašava da treba sačekati da počne da pada aktivnost virusa.

Kladionice se tretiraju kao i maloprodajni objekti, kaže Kon, i dodaje da ako se u njima služi piće, ne bi smele da rade.

- Mi smo vrlo sposobni da izbegnemo razne zabrane i nalazimo način da prevarimo ne znam koga. Suština je da zaraza stigne ne tog ko se tu zarazio već neku desetu osobu. I dalje umiru uglavnom stariji ljudi - rekao je Kon.

Kada je reč o gužvama u supermarketima, epidemiolog je rekao da i tu treba poštovati mere distance od devet kvadrata.

Prokomentarisao je i okupljanje kod spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu.

- ne doživljavam to toliko tragično, to je volja za životom, ali je strašno uvredljivo za radnike u kovid centrima i mislim da nisu o tome razmišljali.

Kon kaže da ima lekara koji nisu vakcinisani, ali i da mu ne sviđa što se u javnosti daje prostor za razgovor da vakcine nisu potrebne.

- Imate masu laži na društvenim mrežama. Pogrešno je što se daje prostor ljudima koji decenijama govore protiv vakcinacije. Imate 1-2 odsto ljudi koji nikada neće vakcinisati decu niti sebe - naglašava Kon.

On objašnjava da je bilo raznih priča kroz istoriju o vakcinaciji koje su se pokazale kao neistinite, kao i da postoje manje grupe koje ne mogu da obole.

