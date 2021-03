MINISTAR DMITROVIĆ OTKRIO ŠTA ĆE BITI SA DECOM IZ SELA KOD BLACA: Dečak i devojčica neće živeti sa baka Ljiljom, evo gde idu

Ratko Dmitrović, ministar za brigu o porodici i demografiju, rekao je danas da se slučaj dece Dačević rešava i da će biti rešen u njihovom interesu.

- Sve što nadležne institucije preduzimaju ima cilj da deca dobiju odgoj, odrastanje i obrazovanje kao i njihovi vršnjaci. Neprimerena intervencija radnika Centra za socijalni rad iz Blaca, prilikom izvršenja odluka od strane nadležnih, stručnih službi, biće sankcionisana - rekao je ministar.

Međutim, kako dalje navodi, to, istovremeno, ne znači da će se odustati od realizacije onoga što je ocenjeno kao najbolje za budućnost dece, a radi se o izmeštanju dečaka (14) i njegove sestre (10) iz sadašnje sredine.

- To su dva nivoa posmatranja ovog slučaja. Jedan je, dakle, loš, zbog pogrešne, neprivremene realizacije i povlači odgovornost, a drugi je stručan, utemeljen i donet je kao privremeno rešenje. Naglašavam da deca neće biti premeštena ni u hraniteljsku porodicu niti u dečji dom, kao što se plasiranju priče, već u drugo porodično okruženje, bliskog člana porodice, tačnije kod druge bake, one koja je rodila njihovu pokojnu majku - ističe Dmitrović.

On naglašava još jednom da se sve što se od strane nadležnih institucija čini u slučaju dece porodice Dačević, čini za njihovo dobro.

Podsetimo, baka dece Ljiljana D (58) rekla je za Kurir sve detalje koji nisu poznati javnosti i šta je to toliko vezalo mališane za nju.

- Kada mi se snaja razbolela, a sin otišao ko zna gde, godinu i po dana bili su kod snajine majke. Kada je ona preminula, pozvao me je sin i rekao da idem da uzmem decu, jer ih je snajina majka, a njihova baba isterala. Uzela sam taksi, a deca su me čekala na ulici. Kapija je bila zaključana. Od tada su kod mene, a to je bilo 2019. godine. Sve ostalo znate. Ova ljubav je bezgranična i deca jednostavno neće da idu - objašnjava nam Ljiljana.

Nju će, inače, braniti čak 55 advokata. Ova pomoć je stigla od advokatskih kancelarija „Aleksić“ iz Novog Sada i Beograda nakon potresenih slika koje su Srbiju digle na noge. Kako su kazali, oni će besplatno da zastupaju interese bake, dečaka i devojčice, a do kraja sedmice znaće se koje će sve krivične prijave podneti i o tome će obavestiti javnost:

