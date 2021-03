SVE VIŠE KOVID POZITIVNIH TRUDNICA: Simptomi mahom blaži, ima i težih kliničkih slika (KURIR TELEVIZIJA)

U kliničko bolničkom centru Dr Dragiša Mišović nastavlja se borba protiv korona virusa. Na pitanja koliko trenutno imaju kovid pozitivnih pacijentkinja, sa kakvom kliničkom sliku i kako su bebe odgovore nam je dala dr Slađana Mihajlović, upravnica bolnice za ginekologiju i akušerstvo "Dr Dragiša Mišović".

"Primetili smo da se sve veći broj trudnica javlja sa simptomima temperature, osećajem malaksalosti i kašljem, nakon urađenog testa one budu kovid pozitivne. Neke su poslate iz kovid ambulanti i javljaju se kod nas radi ginekološkog pregleda zato što su u određenim nedeljama trudnoće. Na sreću nisu to teži oblici, već sa blažom kliničkom slikom. Imamo par trudnica sa težom slikom, one se nalaze u bloku A intezivne nege"- rekla je upravnica bolnice za ginekologiju i akušerstvo "Dr Dragiša Mišović"

Koliko je beba porođeno od početka epidemije?

"Skoro 200 trudnica je porođeno u našoj bolnici, koje su u trenutku porođaja bile kovid pozitivne. Od početka 2021 godine je nekih 25 trudnica porođeno. Veoma je bitno da kažemo da se broj pregleda u kovid ambulanti povećao. Ne znam da li su se opustile, da li ljudi i dalje ne veruju da korona postoji, da pandemija odnosi živote. Apelujem da se čuvaju, da nose maske i da misle na svoje najbliže. “ -kazala je dr Slađana Mihajlović i apelovala na sve ljude da nose maske i da se čuvaju. Jako je bitno da budemo odgovorni prema sebi i svom zgravlju, ali i prema drugima jer nikada ne znamo da li ćemo u našem okruženju ugroziti trudnicu, buduću majku ili život koji tek treba da počne.

Bonus video:

