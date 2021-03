DR ĐERLEK O SKANDALOZNOJ IZJAVI UGLJANINA: Ovo je krivično delo i država pod HITNO treba da reaguje!

Sulejman Ugljanin, lider SDA Sandžaka, koji je i ranije davao kontroverzne izjave u vezi sa korona virusom, ponovo je šokirao javnost tako što je nedgovorno pozvao građane da se uprkos pandemiji korona virusa druže bez maski i putuju, te da, kako je rekao, svojim kostima prepuste da proizvode antitela!

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u ministarstvu zdravlja kaže za Kurir da su ovakve izjave izuzetno opasne, jer, bez obzira na to što Ugljanin ima mnogo manju podršku nego ranije u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, naša država je u vrlo teškoj situaciji što se epidemije tiče, te svaka javno izgovorena reč nosi težinu.

- Ugljanin pokušava da svoj politički krah nadomesti neozbiljnim izjavama kako bi stekao jeftine političke poene. Očigledno je da je izgubio svaki kompas. On ovakvim izjavama direktno utiče na zdravlje i živote ljudi koji žive u tom delu Srbije. U situaciji kada smo u ovom kraju prošle godine imali scenario koji niko živi ne bi poželeo da se ponovi, on izgovara gluposti i javno poziva ljude da se ne pridržavaju epidemioloških mera. Ljudi u Novom Pazaru, Sjenici i Tuitinu su uplašeni i zbunjeni upravo zbog dezinformacija na društvenim mrežama, kao i zbog ovakvih izjava koje su medicinski potpuno neosnovane i opasne. Ovakvo širenje panike i dezinformacija trebalo bi podvesti pod krivično delo i država bi one koji ih izgovaraju trebalo pod hitno da sankcioniše - izričit je Đerlek.

Podsetimo, Ugljanin je novinarima nakon sastanka sa odlazećim ambasadorom Turske u Srbiji Tandžuom Bilgičem govorio o korona virusu.

- Prva dilema može biti - hoće li građani da iskoriste svoje osnovno ljudsko pravo da se prirodnim putem imunizuju, da njihove kosti proizvode antitela i da se štite od virusa. To je njihovo osnovno pravo. Svaki čovek u svom organizmu ima laboratoriju... Ili, drugo, da se veštački imunizuju. Oni koji hoće da se prirodnim putem imunizuju, treba da putuju, da se rekreiraju, da se smeju, da se obilaze, da žive slobodnim životom, da jačaju svoj imunitet na taj način i da dišu punim plućima, bez maske, naravno - rekao je Ugljanin.

Inače, ovo nije prvi put da Ugljanin svojim stavovima pravi zabunu medu ljudima. On je u julu mesecu ocenio da se sa nošenjem maski povećao i broj smrtnih slučajeva.

- Tek kada su počele maske da se koriste povećao se broj smrtnosti. A zašto? Možda je neko u tim maskama, na svaku stotu stavio malo virusa ili nekog bojnog otrova i napravio nam problem ovde - rekao je Ugljanin.

(Kurir.rs/R.K.)

Kurir