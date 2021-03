DA LI JE SRBIJA DANAS UVELA KOVID PASOŠE Tiodorović: Vakcinisani stranci ne mogu bez PCR testa u Srbiju jer tražimo reciprocitet

Prof. dr Branislav Tiodovorić, član kriznog štaba kaže za Kurir da Srbija traži reciprocitet i bilateralne ili multilateralne ugovore sa drugim državama i Evropskom unijom, da bi stranci, koji su potpuno vakcinisani izvan naše zemlje, mogli da uđu u Srbiju bez negativnog PCR testa.

- Krizni štab je danas usvojio da svi oni koji su potpuno vakcinisani u Srbiji, bez obzira na to da li su naši državljani ili stranci, mogu da uđu u Srbiju s potvrdom o vakcinaciji, a bez negativnog PCR testa i bez izolacije ukoliko ga nemaju. To smo uveli zbog prestojećih uskršnjih praznika i očekivanog velikog prliva naših građana - kaže za Kurir Tiodorović i dodaje da to podrazumeva po dve doze "Sputnjik V" ili "Sinofarm" ili "Fajzer" vakcine ili jednu dozu "Astra Zeneka" cepiva.

Na naše pitanje je li to Srbija danas uvela kovid pasoše i šta sa onima koji su vakcinisani istim ovim cepivima ali u drugoj državi, nisu li oni diskriminisani, Tiodorović kaže:

- To nije zvanično kovid pasoš, već samo mera ulaska u našu zemlju i mogućnost da onaj ko je uredno, potpuno vakcinsiaan, bude u povoljnoj situaciji, a da mi budemo sigurno da nam ne ulazi zaražen. A mora da postoji reciprocitet i mo to čekamo. Pa ako, recimo, Mađarska odobri ulazak svim našim potpuno vakcinisanim državljanima, bez pobzira na to kog je proizvođača vakcina, onda ćemo i mi to uraditi. A najbolje bi bilo da to odobri i EU, u kojoj se još lomi da i će prihvatiti rusku i kinesku vakcinu. I nema tu govora o diskriminaciji. To jednostavno tako funkcioniše.

Upitan da li ovo znači i da je Srbija odustala od davanja druge doze "Astra Zeneka" cepiva, Tiodorović ističe:

- Nismo odustali, i dalje ćemo težiti da svi građani prime i drugu dozu, ali je kod ove vakcine razmak između dve doze daleko veći nego kod svih drugih, šest do 12 nedelja, a i smatra se da posle prve doze imunizovani imaju dovoljan tirar antitela. Naravno, preporučeno je da prime i drugu dozu, kako bi povećali taj tirar i imali dugotrajnija antitela. Na naše npitanje da li to hoće da kaže da je "Astra Zenekina" vakcina najbolja pa joj ne treba druga doza, prof. Tiodorović ističe:

- Nije reč da li je neka vakcina bolja ili ne, već jednostavno veliki je razmak između dve doze, a smatra se da imaju dosta visok titar i posle prve doze, pa ne treba sada zbpg tolikog ćekanja na drugu dozu da im onemogućimo ulazak u Srbiju. Prof. Tiodorović moli ljudi i da se "uzmu u pamet, da izdržimo nekoliko dana da bismo malo spustili brojke".

- Gledaćemo kako se stvari kreću narednih dana, da li će doći do pada broja pozitivnih, obolelih i umrlih ili ćemo morati i sledeće sedmice da zadržimo ove mere - otiče Tiodorović i dodaje da je krizni štab odlučio da đaci koji su na onlajn nastavi mogu, uz poštovanje svih mera, da dolaze u školu radi odgovaranja i popravljanja ocena.

(Kurir.rs/J.S.S.)

Kurir