EVO KADA ĆE SE POČETI SA VAKCINACIJOM MALIŠANA: Deca od 12 godina bi mogla da se vakcinišu već od jeseni, a mlađi od 12 tek 2022!

Do jeseni i početka nove školske godine već bi moglo da se počne sa vakcinacijom dece od 12 do 16 godina, dok je najrealnije da će vakcina protiv koronavirusa za mališane do 12 godina starosti biti dostupna tek početkom 2022. godine, piše američki CNN.

Naime, kako piše ovaj portal, kompanije "Fajzer-Biontek" i "Moderna" su već počeli sa ispitivanjma vakcina na deci, starosti i do 12 godina, i stručnjaci su uvereni da će rezultati studije biti spremni na vreme da se deca od 12 i više godina vakcinišu za predstojeću školsku godinu.

Sa druge strane, dr Entoni Fauči, direktor američkog Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti rekao je da će mlađa deca možda morati da sačekaju prvu četvrtinu 2022. godine.

Inače, prošle nedelje su prva deca vakcinisana u okviru "Moderninog" ispitivanja Faze 2/3 KidCove, koja uključuje decu uzrasta od 6 meseci do 11 godina.

Dr Badi Krič, direktor Programa za istraživanje vakcina Univerziteta Vanderbilt i istražitelj u "Moderninim" pedijatrijskim ispitivanjima, procenjuje da vakcina protiv kovida-19 neće biti dostupna za deci od 11 godina i manje do novembra ili decembra ove godine.

Međutim, dr Krič je istakao da bi vakcine za decu od 12 i više godina, koja su u visokom riziku, mogle biti dostupne već od jula ili avgusta.

I kompanija "Džonson i Džonson" najavila je planove za započinjanje testiranja svoje vakcine na deci starosti od 12 do 18 godina, a izvršni direktor te kompanije Alek Gorski rekao je da će kompanija verovatno imati dostupnu vakcinu za decu mlađu od 18 godina do septembra. Univerzitet u Oksfordu u februaru je najavio da će započeti testiranje "AstraZenekine vakcine" na deci od 6 do 17 godina.

