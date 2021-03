DR OSTOJIĆ O VAKCINACIJI DECE: Potrebno je uraditi ozbiljna istraživanja kako bi se videlo da li je vakcina sigurna za mališane!

Do jeseni i početka nove školske godine već bi moglo da se počne sa vakcinacijom dece od 12 do 16 godina, dok je najrealnije da će vakcina protiv koronavirusa za mališane do 12 godina starosti biti dostupna u svetu početkom 2022. godine, piše američki CNN.

Iako se pojedine farmaceustke kompanije već spremaju za imunizaciju mališana, dr Olivera Ostojić, načelnica Dečje bolnice u KBC "Dr Dragiša Mišovic" kaže za Kurir da je potrebno sprovesti jako ozbiljna i opsežna istraživanja kako bi se utvrdilo da je vakcina bezbedna, ali i potrebna mališanima mlađim od 16 godina.

- Deca do 15, 16 godina generalno imaju dosta laku kliničku sliku, međutim oni su, naravno, i prenosioci infekecija. Smatra se da i oni koji su vakcinisani i dalje mogu da prenesu virus, ali je mogućnost mnogo manja, kao i intenzitet prenosa. Stručnjaci - imunolizi, virusolozi i epidemiolozi trebalo bi pažljivo da razmotre sve dokaze i kliničke studije kako bi doneli konačnu odluku o vakcinaciji dece - kaže dr Ostojić i dodaje da nije sigurna da se tako ozbiljna istraživanja mogu sprovesti u tako kratkom vremenskom roku.

Dr Ostojić kaže da je evidentno da u ovom talasu imamo više zaražene dece nego u prethodnim, ali da su i dalje među njima najugroženiji tinejdžeri od 15, 16 godina, i to oni koji imaju problem sa gojaznošću.

- Mlađa deca najčešće nemaju ni jedan simptom ili možda samo blagu temperaturu. Tinejdžeri, od 15 i 16 godina, već mogu imati nešto ozbiljniju kliničku sliku - upalu pluća i nešto teže respiratorno obolenje. Oni se približavaju srednje teškoj slici odraslih, ali bez obzira na sve, oni uglavnom odlično odgovoraju na terapiju, pa čak i kod upale pluća i visokih temperatura koje traju nekoliko dana, vrlo brzo dođu u stabilno stanje - kaže dr Ostojić.

Naime, kako je naveo CNN, kompanije "Fajzer-Biontek" i "Moderna" su već počeli sa ispitivanjma vakcina na deci, starosti 12 godina, i stručnjaci su uvereni da će rezultati studije biti spremni na vreme da se deca od 12 i više godina vakcinišu za predstojeću školsku godinu.

Sa druge strane, dr Entoni Fauči, direktor američkog Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti rekao je da će mlađa deca možda morati da sačekaju prvu četvrtinu 2022. godine.

