EPIDEMIOLOG DR RADMILO PETROVIĆ: Decu treba vakcinisati, korona se širi po vrtićima i školama

Epidemiolog dr Radmilo Petrović upozorava da se sve više dece zaražava u vrtićima i školama te da je sasvim opravdano pripremati vakcine protiv koronavirusa i za njih.

- Decu treba vakcinisati cepivom koje je dobro ispitano jer se i ona zaražavaju u školi, vrtiću, a i prenose virus starijim. Virus želi da živi i zato se sve više širi na mlađu polulaciju i decu - rekao je on za Kurir povom najave američkih i britanskih medija da bi do jeseni vec moglo da se počne sa vakcinacijom dece od 12 do 16 godina.

On je ipak dodao da je ispitivanje vakcine dug proces i da je sada došla na redu vakcina za decu.

- Prvo se ispitivala vakcina za odrasle, starije ljude i do sada niko nije namerno izbegavao decu, a i ne može se ispitivati sve odjednom - zaključio je dr Petrović.

