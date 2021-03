KRIVIČNO DELO SE PRIJAVLJUJE POLICIJI, A NE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Advokatica Zora Dobričanin prokomentarisala SLUČAJ LEČIĆ!

Poznata advokatica krivičar Zora Dobričanin iznela je svoj stav i otkrila koliko su jaki dokazi protiv Branislava Lečića, kakav je dokaz audio snimak i kako će na istragu uticati što je krivično delo prijavljeno nakon deset godina.

"Dokaze prikuplja tužilaštvo, potrebna obaveštenja policija po nalogu tuzilaštva i nakon toga se odlučuje o daljoj sudbini krivične prijave. Ne treba se zaletati... istina je samo jedna, a bilo kakvo prejudiciranje može negativno da utice na ishod postupka, što može biti na štetu okrivljenih i oštecenih".

Ovako za Mondo advokatica Zora Dobričanin komentariše dosadašnje navode, dokaze i snimke koji su objavljeni u medijima, povodom optužbe za silovanje protiv Branislava Lečića, koju je pokrenula glumica Danijela Štajnfeld.

"O konkretnom slučaju neću da govorim jer sam protivnik suđenja u medijima, koja se često pretvaraju u medijski linč", kaže Zora Dobričan za naš portal.

Nakon što je u javnost isplivao audio snimak razgovora koji glumica ističe kao važan dokaz, a Lečić osporava, poznata srpska advokatica rekla je da ne želi da se upušta u komentarisanje tih detalja.

"U slučaju Lečić-Štajnfeld, ne mogu da komentarišem dokaze koje nisam videla i čiju verodostojnost i kvalitet organi gonjenja nisu ocenili u smislu da li se uopšte mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku, a ne znam ni da li još uvek postoji krivični postupak", kaže Dobričanin.

Generalno, kada je u pitanju bilo koje krivično delo, ono treba i mora odmah da se prijavi, tvrdi advokatica, jer postoje i sankcije zbog njegovog neprijavljivanja.

"Svako neprijavljeno krivično delo 'daje krila' izvršiocu i to mu je podsticaj da nastavi sa vršenjem krivičnih dela, da bude uporniji pa i beskrupulozniji a kod naslilnih krivičnih dela to je motiv da bude brutalniji. Ni svedok ni žrtva nemaju pravo da ćute ni tren i to zbog drugih potencijalnih žrtava. Niko nema pravo da bezbednost i pravnu sigurnost drugih građana podredi svojim emocijama", tvrdi Zora Dobričanin.

"A da bi neko bio otkriven, krivično delo mora da bude prijavljeno odmah, kad se dogodi, jer protokom vremena mnogi dokazi se uopšte ne mogu obezbediti a neki gube na kvalitetu i dokaznoj snazi samim tim", kaže Dobričanin.

Advokatica podseća da svaki okrivljeni ima pravo na pretpostavku nevinosti, bez obzira na to o kome se radi. Takođe, istakla je da se sve optužbe odmah iznose u policiji, a ne na nalozima na mrežama.

"Izvršenje krivičnog dela se prijavljuje policiji i tužilastvu, a ne društvenim mrežama. I ne zaboravljajmo pretpostavku nevinosti i da je svako nevin dok se njegova krivica ne utvrdi pravnosnažnom presudom. To je 'sveto pravilo' koje se mora poštovati pa ko god bio osumnjičeni, ko god bio oštećeni i koje god krivično delo bilo u pitanju", kaže Zora Dobričan.

