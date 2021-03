USVOJEN NOVI PROTOKOL ZA KOVID PACIJENTE: Važan antivirusni lek ODSAD SE DAJE I U KOVID AMBULANTAMA! U terapiji i Trampov lek!

BEOGRAD - Srbija je usvojila i 11. verziju Protokola za lečenje pacijenata sa kovidom 19, a novina je što je u njemu upravo nabavljeni "bamnalivimab", američki lek od antitela, namenjen obolelima s faktorima rizika koji nisu za bolnicu.

Ali i ne smeju biti u kovid bolnici jer poenta ovog leka jeste da se spreči vezivanje i širenje korone, te se pacijenti moraju zaštititi od dodatnih količina virusa. A velika novina je i to da antivirusni lek "favipiravin" od sada mogu davati i doktori u kovid ambulantama lakšim slučajevima koji su na kućnom lečenju, a ne samo u bolnicama kao do sada, saznaje Kurir.

INDIKACIJE ZA PRIMENU BAMNALIVIMABA Pacijenti pod povećanim rizikom za pojavu teške forme kovida 19 zbog: - BMI =35 (indeks telesne mase, prim. nov.) - Hronično oboljenje bubrega - Dijabetes - Imunosupresivno oboljenje - Primaju trenutno imunosupresivnu terapiju - 65 i više godina - 55 i više godina, a imaju pridruženo kardiovaskularno oboljenje ili hipertenziju ili hroničnu opstruktivnu bolest pluća/drugo teško respiratorno oboljenje

Neutrališuća monoklonska IgG1 antitela (bamnalivimab, casiriviab/imdevimab i slični lekovi, kako to piše u protokolu)vezuju se za spajk (S) protein virusa i tako sprečavaju ulazak korone u ćelije. Ovim antitelima lečio se i bivši predsednik SAD Donald Tramp, a primenjuje se kod pacijenata koji imaju visok rizik nastanka teških formi kovida. Bamnalivimab, prema protokolu, propisuje tročlani konzilijum, u kome mora biti bar jedan infektolog.

Daje se kao infuzija u dnevnoj bolnici prijemno-trijažnog centra, a pacijent se potom pušta kući uz redovno praćenje. Lek je, piše u protokolu, najbolje primeniti u prva dva dana od pozitivnog PCR nalaza ili od početka tegoba, a može se dati do 10. dana.

- Pacijenti ne mogu biti hospitalizovani u kovid bolnicama/centrima tokom bolesti zbog mogućnosti reinfekcije. Ako se hospitalizuju zbog nekovid -19 bolesti moraju biti izolovani od ostalih bolesnika ili se dalje prate ambulantno nakon infuzije. U slučaju dalje progresije bolesti hospitalizuju se u kovid bolnicama/centrima i leče prema ovom protokolu - važna je napomena koja piše u 11. protokolu, u kom se dodaje i da svi pacijenti moraju potpisati informisani pristanak, nakon što im je detaljno objašnjen postupak.

Već je uvezeno prvih 1.800 doza "bamnalivimaba", koji kako je rekao predsednik Srbije Aleksandra Vučić košta 600 dolara, a pacijenti će ga besplatno dobijati.

Prof. dr Srđan Pešić, klinički farmakolog ističe za Kurir da je sjajno što je Srbija nabavila "bamnalivimab", ali, budući da je skup, pa se ne može nabavljati u neograničenim količinama, uvek će ga trebati više.

- Odlično je što imamo i ovaj lek, siguran sam da će imati efekta u lečenju. Međutim, ako pogledate indikacije bar polovina od nekoliko hiljada svakodnevno novozaraženih trebalo bi da primi "bamnalivimab, a toliko ga nećemo imati, to je lek za bogate zemlje. I onda je pitanje kome ga dati i kako će to u praksi izgledati. Lekar iz kovid ambulante odlučuje ko ide na konzilijum, pa treba li uput za konzilijum, pa da li će se tu 3-4 dana izgubiti i da li će, naposletku, biti kasno za primenu ovog leka - naglašava prof.

Pešić i dodaje da "bamnalivimab" može da se kombinuje sa svim ostalim lekovima jer su ovo antitela, ali i da je važno da dok ne počne da deluje pacijent nikako ne bude u kovid bolnici kako ne bi pokupio još virusa.

Ne davati antibiotike rutinski! U protkolu je i ranije bilo naglašeno da se antibiotici ne smeju davati rutinski, a sada je dodata još jedna važna napomena koja je, takođe, napisana crvenim slovima: - Ne davati antibiotike rutinski! Zbog rizika ozbiljnih neželjenih dejstava i rastuće rezistencije na antimikrobne lekove.

A po prvi put od kada je korona došla lekari u kovid ambulantama mogu da daju i antivirusnu terapija "favipiravir" i to pozitivnim pacijentima s vrlo blagom kliničkom slikom. Do sada su takvima davali samo vitamine i simptomatsku terapija, najčešće antibiotik, a ovaj popularni antivirusni lek bio je namenjen isključivo hospitalizovanim pacijentima. Terapija "favipiravirom", koji treba da spreči razmnožavanje korone u ćelijama, kako stoji u protokolu počinje najkasnije petog dana od početka tegoba i to tableta od 1.600 mg na 12 sati prvi dan, a sledeća četiri dana po 600 mg na 12 sati.

- Odavno se borimo da "favipiravin" uđe u kovid ambulante, to je sjajna vest za sve obolele. Taj lek, koji mora da se da u prvih pet dana bolesti, ne treba da bude isključivo u bolnici, već i u kovid ambulanti jer ljudi obično legnu u bolnicu 7-8. dana, a tada je za "favipiravir" kasno. "Favipiravir" se baš pokazao kao efikasan i odlična je stvar što će ga pacijenti odmah dobijati - ističe prof. Pešić i dodaje da sad imamo dva antivirusna leka "favipiravin" za ranu fazu bolesti i "remdesivir", koji se daje kasnije.

KONTRAINDIKACIJE ZA PRIMENU BAMNALIVIMABA: - Alergija i/ili hipersenzitivnost aktivnu supstancu ili na pomoćne sastojke injekcije - Teža klinička slika gde je hospitalizacija (i/ili primena kiseonika) neophodna radi lečenja - Trudnoća i dojenje

