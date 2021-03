DR MIRSAD ĐERLEK: Korona izaziva sterilitet, a ne vakcine

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar ministarstva zdravlja apeluje na studente da se vakcinišu i da ne izbegavaju imunizaciju protiv koronavirusa besmislenim o netačnim pričama da vakcine izazivaju sterilitet jer uprao kovid 19 može dovesti do kratkrotrajnog steriliteta.

- Razumem naše studente da su zabrinuti, ali profesori su me učili da upravo infekcijom može doći do trenutnog steriliteta, a vakcine čuvaju glavu i vakcine spasavaju od obolevanja. Britanski virus je pokazao svoju brutalnost. Pozivam sve studente da promene svoje mišljene i slušaju svoje profesore. Vakcina će pomoći studentima da izbegnu sterilitet - kazao je Đerlek za TV Prva.

On je dodao da je "Fajzer" jedna od najmoćnijih kompanija i da oni već 20-ak godina ulažu u najmoćnije tehnologije RNK vakcine. - "Fajzer" je radio ispitivanja na životinjama i nije došlo do zaključka da deluje na sterilitet. A upravo kovid infekcija može da dovede do usporavanja spermatozoida.

I upravo da bismo sprečili sterilitet moramo se vakcinisati, a ne suprotno - da bismo spasli steriliteta, izbegavamo vakcinaciju. RNK vakcine potpuno su bezbedbne - naveo je Đerlek i dodao da je na Kraljevskom koledžu u Londonu, na Harvardu pokazano da vakcine ne izazivaju sterilitet.

