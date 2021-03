KOMANDANT CIVILNE ZAŠTITE BUĐANOVCA: Mislilli smo da crvena kugla sa neba pada na nas, NISMO NI SANJALI DA JE OBOREN ČUVENI F-117!

"Na Domu kulture tokom NATO bombardovanja imali smo kulu na kojoj je bila osmatračnica, dok je dole u kancelarijama bila raspoređena redovna i rezervna vojska. Kada sam kao tadašnji komandat civilne zaštite Buđanovca, tog 27. marta došao da obiđem osmatračnicu na nebu se videla crvena kugla, koja je padala uz jaku huku. Kugla je padala tako da je svako od nas u selu, bilo da je živeo u centru ili na obodu, mislio da pada baš na njega! Tada nismo ni sanjali da je oboren čuveni "noćni soko", nevidljivi bombarder i ponos američke avijacije"

Ovako se za Kurir Siniša Pavković iz Buđanovca priseća te noći 1999. godine u kojoj je protivvazdušna odbrana Vojske Jugoslavije uspela da obori "stelt", avion F-117 A, koji je zatim pao u atar tog sela.

Slike meštana kako igraju na krilu "nevidljvog" i "neoborivog" aviona obišle su ceo svet, a srpski narod je preplavio ponos što je njegova vojska već četvtrog dana bombardovanja učinila takav podvig.

Pavković kaže za Kurir da je avion padao nekih 10 do 15 sekundi.

- Onda je nastao haos, svi smo trčali i meštani i vojska. Pukovnik Zoltan Dani učinio je ono za šta se do tada smatralo da je nemoguće oborivši taj avion, on je veliki heroj. Danas osećam ponos na njega i celu srpksu vojsku i srpski narod koji se tako hrabro suprotstavio daleko nadmoćnijem neprijatelju. Imali smo čizme, kacigu oborenog pilota. Ali odneli su to sve, i naša vojska, ali i Rusi i Kinezi. - kaže Pavković i dodaje:

- Slike iz mog rodnog mesta obišle su, i dan danas obilaze ceo svet,a meni je samo žao što u Buđanovcima ni nakon 22 godine nemamo nikakvo obeležje da se to desilo.

U atar sremskog sela Buđanovci 27. marta 1999. godine, za vreme NATO bombordovanja Srbije, pao je američki lovac bombarder "F-117A", takozvani "nevidljivi", kojeg je oborila protivvazdušna odbrana Vojske Jugoslavije. Bilo je to najveće poniženje ratnog vazduhoplovstva SAD, i izazvalo je nevericu i šok u NATO, a posebno u Vašingtonu.

